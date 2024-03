Teraz zabiorą Tobie auto także za prędkość. Nowe przepisy

Surowe prawo, ale prawo...

Utrata samochodu przy zbyt dużej prędkości przekraczającej 80 km/h

Kary dotyczą również obcokrajowców

Wzrosły mandaty za przekroczenie prędkości

Od 1 marca drastycznie wzrosła również kara za przekroczenie limitu powyżej 60 km/h w terenie zabudowanym lub powyżej 70 km/h poza terenem zabudowanym. Teraz można zapłacić maksymalnie 7500 zamiast 5000 euro. Jednak maksymalna grzywna w wysokości 7500 euro jest zwykle wymagana tylko w bardzo poważnych przypadkach, takich jak nielegalne wyścigi samochodowe i w przypadku recydywistów. Dotyczy to również zagranicznych kierowców. To ważna informacja, bowiem wielu naszych kierowców w sezonie chętnie wybiera się do Austrii na narty, a poza sezonem zimowym, Austria pozostaje dla naszych turystów jeśli nie krajem docelowym, to tranzytowym, w drodze na południe Europy.