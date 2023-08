Mercedesa EQA oraz EQB. Jakie nowe funkcje są dostępne?

Zaktualizowany wygląd zewnętrzny i wewnętrzny

Z nowym wzornictwem czarnego panelu – ozdobionym wzorem gwiazdy (zależnie od wersji) – EQA i EQB wizualnie nawiązują do większych modeli Mercedesa na prąd. Pas świetlny łączy światła do jazdy dziennej, a nowy zderzak podkreśla optyczną szerokość przedniego pasa. Projektanci odświeżyli także wkłady tylnych lamp. We wnętrzu lista nowości obejmuje najnowszej generacji kierownicę z panelami dotykowymi oraz wykończenia z drewna limonkowego o otwartych porach, ze wzorem gwiazdy i podświetleniem.