Czy odpowiednio przygotowałeś auto do zimy? Oto praktyczne rady

- Same opony to jednak nie wszystko. Ważne jest pilnować odpowiedniego ciśnienia, jakie zaleca producent, ponieważ wpływa to nie tylko na lepszą przyczepność, ale i mniejsze zużycie paliwa. Z kolei w niektórych warunkach geograficznych przydatne okażą się także łańcuchy śniegowe. Założenie ich na koła umożliwia płynniejsze przemieszczanie się po śniegu lub śliskiej nawierzchni. Z pewnością niejeden mieszkaniec rejonów górskich traktuje to jako element obowiązkowy – dodaje Przemysław Gąsiorowski, ekspert autobaza.pl.