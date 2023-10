Karting. Leonardo Górski w zespole Tony Kart

Tony Kart to najbardziej rozpoznawalna marka kartingowa świata. Narodziła się w latach 60. XX wieku i współtworzy historię kartingu we Włoszech i na świecie. Producent zawsze wyróżniał się innowacjami, wynikającymi z ciągłego programu badań i rozwoju, który od ponad 30 lat wspólnie z zespołem Tony Kart Racing Team rywalizuje w najbardziej prestiżowych zawodach kartingowych świata.

Tony Kart Racing Team jest partnerem Ferrari Academy, co dodatkowo stwarza możliwość rozwoju i dalszej kariery dla najbardziej utalentowanych kierowców. Kierowcami tego zespołu byli tak znani zawodnicy jak: Michael Schumacher, Sebastian Vettel czy Jarno Trulli.

Filip Górski, tata Leo podkreśla: „Miejsce Leo w zespole to wielka nobilitacja dla nas, mamy kontrakt na dwa lata, po klasie Mini GR3 przejdziemy do kategorii OKJ, dwuletni kontrakt zapewnia nam możliwość rozwoju i realizację założonych celów. Przechodzimy do teamu, który jest nazywany Ferrari kartingu, bo zespół jest partnerem Ferrari Academy. Założenie jest takie, że Leo ma ponownie wywalczyć mistrzostwo w klasie Mini GR3.”

A więc trzymamy kciuki!