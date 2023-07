Kia Picanto. Zobacz czym zaskakuje nowy model

Nowe Picanto oferuje wybór między wersją podstawową a GT-Line. Sportowo stylizowana odmiana GT-Line łączy stylowy wygląd na zewnątrz z zaawansowaną technologią, co sprawia, że Picanto GT-Line odpowiada zarówno młodszym klientom, którzy kupują pierwszy samochód, jak i osobom aktywnym zawodowo w mieście.

Picanto jest jednym z najchętniej kupowanych modeli marki Kia w kilku regionach świata i pozostaje ulubionym modelem nabywców aut segmentu A w Europie, którzy korzystają z samochodu na krótkich dystansach i muszą liczyć się z ograniczoną przestrzenią miejsc parkingowych w mieście. Nowe Picanto zapewnia im znakomitą funkcjonalność i jest wyposażone w więcej standardowych funkcji niż kiedykolwiek wcześniej. Systemy wspomagające kierowcę sprawiają przy tym, że poruszanie się Picanto po zatłoczonych europejskich miastach jest łatwiejsze i wygodniejsze.

Wygląd zewnętrzny

Design nowego Picanto jest inspirowany filozofią projektową marki Kia „Przeciwieństwa, które się uzupełniają”. Harmonijnie wyglądające nadwozie sprawia odważne i futurystyczne wrażenie i ma nieco sportowy charakter.

W połączeniu z nowym przednim zderzakiem, charakterystyczną osłoną chłodnicy w kształcie tygrysiego nosa, wyraźnie zaznaczonymi nadkolami i pokrywą silnika, nowe i charakterystyczne światła sprawiają, że wzrok koncentruje się na wlotach powietrza, które nadają nowemu Picanto odważnego wyglądu. Opcjonalne reflektory LED i światła do jazdy dziennej podkreślają nowoczesność i zaawansowanie technologiczne oraz poszerzają optycznie nadwozie. Przeprojektowane światła z tyłu współgrają ze zderzakiem. Wzór świateł pozycyjnych również podkreśla szerokość nadwozia nowego Picanto.

Picanto w wersji podstawowej jest seryjnie wyposażone w 14-calowe koła i zapewnia wybór między nowymi 14-, 15- i 16-calowymi obręczami kół z lekkich stopów. Design wersji GT-Line podkreśla wyrazisty przód o sportowych detalach. Osłona chłodnicy w kształcie tygrysiego nosa jest większa niż w pozostałych wersjach. Dla odmiany GT-Line są zarezerwowane nowe 16-calowe obręcze kół o diamentowym szlifie i sportowo stylizowany tylny zderzak z dyfuzorem.

Wybór dziewięciu żywych lakierów nadwozia pozwala Picanto wyróżnić się w mieście; cztery kolory są nowe – czerwony Signal, niebieski Smoke, niebieski Sporty i zielony Adventure.

Design wnętrza

Udoskonalona kabina Picanto jest dostępna z wykończeniem w różnych kolorach i z różnych materiałów. Wersja podstawowa jest wyposażona w siedzenia z czarnej tkaniny. Opcjonalne wykończenia obejmują pakiety kolorystyczne – czarny Glossy, zielony Adventurous i brązowy Rich. Kolory te są inspirowane naturą i zwiększają możliwość dostosowania wyglądu wnętrza do preferencji nabywcy. Do wyboru są także fotele pokryte tapicerką ze sztucznej skóry, które zapewniają wysoki komfort. Odmiana GT-Line jest standardowo wyposażona w pakiet czarny Glossy, a pakiet zielony Adventurous jest opcjonalny. Pakiety kolorystyczne zawsze obejmują fotele i podłokietniki drzwi wykonane ze sztucznej skóry, a także kolorowe obramowania wokół nawiewów powietrza i dźwigni zmiany biegów.

Sztuczna skóra to pierwszy krok w nowej strategii marki Kia do tego, aby kolory, materiały i wykończenia samochodów były bardziej zrównoważone. Pierwszy etap tej strategii – Action 1 – zakłada, że Kia wycofuje się ze stosowania skóry we wnętrzach swoich modeli, począwszy od EV9. Kolejny etap – Action 2 – oznacza zastosowanie 10 ekologicznych materiałów w kabinie, które Kia określiła jako szczególnie zrównoważone i które zamierza stosować w swoich pojazdach w przyszłości. Action 3 oznacza etap z zastosowaniem zaawansowanych biomateriałów.

Do wyboru dwie wydajne jednostki napędowe

Nowe Picanto jest dostępne z dwoma silnikami benzynowymi do wyboru – o pojemności 1,0 litra lub 1,2 litra. Silnik o pojemności 1,0 litra to dobry wybór dla kierowców, którzy cenią sobie przede wszystkim wydajność, natomiast silnik o pojemności 1,2 litra jest lepszy dla klientów, którzy oczekują większej mocy, zwłaszcza podczas jazdy z większą prędkością czy pod górę. Obydwie jednostki napędowe charakteryzują się niską emisją CO2, są wyposażone w udoskonalony system recyrkulacji spalin i zoptymalizowany rozrząd zaworów dolotowych. Ponadto, każdy z silników ma ulepszone chłodzenie komory spalania.

Oba silniki napędzają przednie koła za pośrednictwem pięciobiegowej przekładni mechanicznej (5MT) lub zautomatyzowanej skrzyni biegów (AMT), której konstrukcja jest oparta na przekładni pięciobiegowej z siłownikami, które sterują pracą sprzęgła i odpowiadają za zmianę biegów. Przekładnia AMT łączy oszczędność paliwa typową dla mechanicznej skrzyni biegów z komfortem jazdy, który zapewnia przekładnia automatyczna szczególnie w ruchu miejskim.

Kombinacje silnika i skrzyni biegów spełniają potrzeby szerokiej grupy europejskich kierowców, niezależnie od ich stylu jazdy.

Jakość jazdy

Nowa Kia Picanto ma być samochodem przyjemnym i łatwym w manewrowaniu w miastach.

Picanto zapewnia szybkie reakcje na komendy wydawane kierownicą za co odpowiadają niezależne zawieszenie przednich kół z kolumnami McPhersona i belka skrętna z tyłu. Stosunkowo duży rozstaw osi, jak na samochód miejski, zapewnia zarówno dobry komfort jazdy, jak i dobrą stabilność nadwozia. Przekładnia kierownicza o bezpośrednim przełożeniu zapewnia natychmiastową reakcję na polecenia kierowcy i oznacza mniej obrotów kierownicą niż u wielu rywali (tylko 2,8 obrotu od maksymalnego skrętu w lewo do maksymalnego skrętu w prawo), co ułatwia prowadzenie Picanto zwłaszcza przy niskich prędkościach oraz w mieście. Bardzo krótki przedni zwis gwarantuje niską masę przed przednią osią, co przekłada się na zwinne prowadzenie.

Picanto oferuje tzw. wektorowanie momentu obrotowego poprzez przyhamowanie poszczególnych kół, które jest dodatkową funkcją elektronicznego systemu stabilizacji toru jazdy (ESC). Dzięki zastosowaniu tej technologii w samochodzie segmentu A, Picanto oferuje jednocześnie wyższą zwrotność i stabilności podczas pokonywania zakrętów, co pomaga ograniczyć tendencję do poślizgu podsterownego podczas szybszej jazdy przez zakręty.

Nowe technologie

8,0-calowy ekran dotykowy i cyfrowy wyświetlacz w zestawie wskaźników w standardzie.

Nowe Picanto jest standardowo wyposażone w nawigację z ekranem dotykowym o przekątnej 8 cali oraz w 4,2-calowy cyfrowy wyświetlacz o wysokiej rozdzielczości w zestawie wskaźników. System multimedialny jest wyposażony w funkcję Bluetooth z możliwością jednoczesnego podłączenia dwóch urządzeń mobilnych – jedno do korzystania z telefonu i multimediów w trybie głośnomówiącym, a drugie wyłącznie do korzystania z multimediów. System standardowo obsługuje zarówno Apple CarPlay, jak i Android Auto.

Funkcje Kia Connect obejmują szereg usług, w tym informacje o ruchu drogowym i prognozie pogody w czasie rzeczywistym, ciekawych miejscach (POI) oraz szczegóły dotyczące potencjalnych miejsc parkingach na ulicy i poza nią. W zależności od kraju użytkownicy mogą przesyłać trasę podróży do nawigacji w samochodzie, sprawdzać jego lokalizację oraz mieć dostęp do danych podróży i powiadomień diagnostycznych.

Rozpoznawanie głosu online umożliwia wyszukiwanie punktów POI, adresów, aktualizacji na temat pogody lub wysyłanie wiadomości tekstowych za pomocą poleceń głosowych. Nowa usługa wyznaczania tras „Nawigacja online” wykorzystuje zgromadzone w chmurze dane o ruchu w czasie rzeczywistym oraz historyczne, aby proponować najszybsze trasy przejazdu dokładniej niż kiedykolwiek wcześniej. Użytkownicy mają również dostęp do aplikacji Kia Connect, kompatybilnej ze smartfonami z systemami Android i Apple, która oferuje tzw. nawigację Last Mile. Pomaga to kontynuować podróż do miejsca docelowego po zaparkowaniu samochodu. Funkcja ta okazuje się szczególnie przydatna w miastach, w których parkingi są zlokalizowane w pewnej odległości od sklepów, kawiarni i restauracji. Nowe Picanto jest wyposażone w funkcję łączności bezprzewodowej, która zapewnia dodatkowy komfort, a także pozwala zaoszczędzić czas, ponieważ systemy nawigacyjne i multimedialny są automatycznie i bezprzewodowo aktualizowane – nie jest do tego wymagane żadne działanie ze strony użytkownika.

Bezpieczeństwo w standardzie

Nowe Picanto jest wyposażone w zaawansowane systemy wspomagania kierowcy (ADAS) oraz w szereg aktywnych systemów bezpieczeństwa, które czynią je jednym z najbezpieczniejszych samochodów w swojej klasie. W zależności od wyposażenia, nowe funkcje ADAS obejmują system Forward Collision-Avoidance Assist 1.5 (Asystent unikania kolizji czołowych) z wykrywaniem samochodów, rowerzystów i pieszych. Ta funkcja obejmuje również skręcanie na skrzyżowaniu – jeśli ryzyko kolizji pojawi się podczas manewru w lewo na skrzyżowaniu (lub w prawo w Wielkiej Brytanii), system automatycznie uruchomi hamowanie awaryjne.

Ponadto, Picanto jest dostępne z systemami – Blind-Spot Collision-Avoidance Assist (Asystent unikania kolizji z samochodami znajdującymi się w martwym polu widzenia lusterek), Lane Keeping Assist (Asystent utrzymania auta na pasie ruchu), Driver Attention Warning oraz Leading Vehicle Departure Warning (System ostrzegania o spadku koncentracji kierowcy z funkcją ostrzegania o ruszeniu z miejsca auta poprzedzającego), Intelligent Speed Limit Assist (Aktywny tempomat) i Lane Following Assist (Asystent podążania auta za pasem ruchu). System ten wykorzystuje przednią kamerę do monitorowania oznaczeń na drodze, sterując układem kierowniczym Picanto w celu utrzymania samochodu na środku pasa ruchu. Nowe Picanto jest również wyposażone w system Rear Cross-Traffic Collision-Avoidance Assist (Asystent unikania kolizji w ruchu poprzecznym podczas cofania), który ostrzega kierowcę i zatrzymuje auto, jeśli wykryje inny samochód zbliżający się z lewej lub prawej strony podczas wyjeżdżania tyłem z miejsca parkingowego.

Co więcej, nowa Kia Picanto jest wyposażona w system Emergency Stop Signal (Sygnalizacja awaryjnego hamowania), który automatycznie włącza światła awaryjne, aby ostrzec samochód jadący z tyłu, jeśli kierowca Picanto nagle zahamuje. Układ Hill-start Assist Control (Wspomagania ruszania pod górę) utrzymuje samochód na hamulcu, aby zapewnić płynne ruszanie pod górę.

Ponadto udoskonalone Picanto jest standardowo wyposażone w systemy – Vehicle Stability Management (Zarządzania stabilnością auta), Cornering Brake Control (Kontroli hamowania na zakrętach) oraz Straight-line Stability (Zachowania stabilności podczas jazdy na wprost), które pomagają kierowcy zachować kontrolę podczas hamowania i pokonywania zakrętów. Nowe Picanto jest wyposażone w sześć poduszek powietrznych oraz w punkty mocowania fotelika dziecięcego ISOFIX. Miejski model marki Kia jest standardowo objęty wiodącą w branży 7-letnią gwarancją producenta na 150 000 kilometrów.

