Kia K4. Nowy sedan wkrótce na rynku. Wiemy jak wygląda

Wygląd zewnętrzny

Styliści marki Kia stworzyli nowoczesny i niepowtarzalny kształt nadwozia, wykorzystując połączenie logicznie ułożonych kwadratów w pozornie nielogiczny sposób, co projektanci nadwozia nazywają „Twist Logic”. Przepływ światła pomiędzy na przemian ułożonymi kwadratami podkreśla kształt, który przebiega przez całe nadwozie. To przełomowe podejście do projektowania jest widoczne zwłaszcza wtedy, gdy na K4 patrzy się z profilu.