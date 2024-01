GDDKiA. Czy wiesz ile kosztuje zimowe utrzymanie dróg?

Jak informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad do akcji zimowego utrzymania dróg w zarządzie GDDKiA, w sezonie 2023/2024, przygotowano ponad 2800 pojazdów. Do akcji „zima” pracownicy byli gotowi od 15 października ub. roku, a po raz pierwszy pojazdy do zimowego utrzymania wyjechały na drogi 17 listopada. Na początek sezonu zimowego w 283 magazynach zgromadzono ok. 463 tys. ton chlorku sodu (tzw. soli drogowej), co stanowiło ok. 144 proc. średniego zużycia soli z ostatnich 10 lat. Do dyspozycji było też 2,6 tys. ton chlorku wapnia oraz 26 tys. ton materiałów tzw. uszorstniających.

Prace ściśle związane z zimowym utrzymaniem dróg (ZUD), w szczególności odśnieżanie i usuwanie śliskości zimowej, prowadzone są w trybie 24-godzinnym, 7 dni w tygodniu. Realizowane są przez wykonawców wyłonionych w drodze przetargów, z którymi GDDKiA zawarła umowy na utrzymanie całej sieci. Wykonuje je kilka tysięcy osób. Najbardziej pracowitymi dniami od początku sezonu zimowego okazały się 2 i 3 grudnia 2023 r., gdy to na drogi krajowe pojazdy ZUD wyjechały odpowiednio ok. 4700 razy oraz 5500 razy.