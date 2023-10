Nowe radiowozy dla policji. Takimi autami funkcjonariusze będą patrolować ulice

- Wiem, jak bardzo czekaliście na te pojazdy i wiem, jakie są potrzeby. Od ponad dwóch lat rozbudowujemy oddziały prewencji. Tabor, którym poruszacie się jest mocno wysłużony, choć wiem, że o niego dbacie. Te pojazdy, zakupione w ramach programu modernizacji Policji w latach 2022-2025 to tylko część, bo on nadal trwa. Dziś jest to 21 pojazdów w ramach rozdzielnika, który wynosi 52 auta. Do końca roku wszystkich aut, które trafią do waszych jednostek będzie 73. Cieszę się, że dożyliśmy takich czasów, że w wasze ręce trafiają auta, które pozwolą dobrze realizować trudne zadania codziennie przed wami stawiane – powiedział zastępca komendanta głównego Policji nadinsp. Roman Kuster. - Dzisiaj życzę wam, byście szczęśliwie dojechali do domów.