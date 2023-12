Nowości w gamie Toyoty. Zelektryfikowane napędy i nowe wyposażenie

Toyota Professional dostarczy klientom jeszcze bardziej kompleksową, zelektryfikowaną gamę samochodów użytkowych. Nowe modele PROACE, PROACE CITY i PROACE MAX trafią do salonów w 2024 roku.

Modele PROACE i PROACE CITY w wariantach dostawczych van i osobowych Verso cieszą się ogromnym zaufaniem przedsiębiorców, zarówno w wersjach spalinowych, jak i z napędami elektrycznymi. Gama bezemisyjnych aut użytkowych z rodziny PROACE wpisuje się w wielotorową strategię Toyoty osiągnięcia neutralności węglowej. Obecnie wszystkie modele Toyota Professional występują w zelektryfikowanych wersjach.

Pełna gama elektrycznych aut użytkowych

Rozbudowana i odświeżona linia modelowa marki Toyota Professional obejmuje zelektryfikowane wersje aut. Modele PROACE i PROACE CITY zostały odświeżone, otrzymując zupełnie nowy wygląd przodu o nowoczesnym, przejrzystym charakterze. Zrezygnowano z górnej części grilla między przednimi, natomiast dolny grill w kształcie trapezu nawiązuje do ewolucji stylistycznej tych modeli i podkreśla ich zdecydowany charakter. Użytkowe Toyoty po face liftingu otrzymują nowe światła główne, w tym opcjonalne światła Full LED, oraz felgi aluminiowe. Marka Toyota Professional powstała w 2019 roku, aby zapewnić najwyższe standardy obsługi klienta nabywcom lekkich samochodów dostawczych (LCV) Toyota

Wnętrza wszystkich modeli również zyskały świeży, nowoczesny wygląd oraz zaawansowane technologie i wysokiej jakości, komfortowe wykończenia. Wyższe wersje wyposażenia otrzymują skórzaną kierownicę, nowe cyfrowe zegary, 10-calowe ekrany dotykowe oraz system multimedialny ze stałym połączeniem z internetem i rozbudowanymi funkcjami łączności, w tym nawigacją online.

Cała gama modeli Toyota Professional została wyposażona w nowoczesny zestaw systemów bezpieczeństwa czynnego i wsparcia kierowcy Toyota Safety Sense. W jego skład wchodzą m.in. adaptacyjny tempomat (ACC) działający już od prędkości 30 km/h, inteligentny asystent prędkości (ISA) z opcjonalnym ostrzeżeniem o przekroczeniu dozwolonej prędkości oraz ulepszony system utrzymania pasa ruchu (LKA). Parkowanie ułatwia system Side Parking Assist z funkcją monitorowania martwego pola w lusterku, który informuje kierowcę o zbliżających się pojazdach trudnych do zauważenia podczas równoległego parkowania. Dodatkowe środki bezpieczeństwa zostały wprowadzone również w konstrukcji modeli PROACE i PROACE CITY, które obejmują m.in. nowe boczne poduszki powietrzne w przednich fotelach, nowy projekt zderzaka, składaną kolumnę kierownicy oraz udoskonalone elementy konstrukcyjne o większej wytrzymałości.

Odświeżona Toyota PROACE

Średniej wielkości dostawczy van PROACE i osobowy PROACE Verso zyskują nowy wygląd, zachowując przestronność, szerokie możliwości adaptacji oraz moc i wydajność, z których były znane do tej pory. Szeroki wybór konfiguracji modelu PROACE obejmuje dostawczego vana o dwóch długościach nadwozia, wersję Furgon Brygadowy z dodatkowym rzędem siedzeń oraz PROACE Platforma z otwartą przestrzenią bagażową. Model PROACE Verso może komfortowo pomieścić do dziewięciu osób, a jego wersje wyposażenia zostały zoptymalizowane pod kątem konkretnych grup odbiorców – do celów biznesowych, dla aktywnych rodzin oraz do podróży w luksusowych warunkach.

Odświeżony PROACE dysponuje wydajnym, bezemisyjnym napędem elektrycznym o zasięgu do 350 km dla baterii o pojemności 75 kWh. Dostępna jest także mniejsza bateria o pojemności 50 kWh. Obie wersje otrzymały elektryczny silnik o mocy 136 KM (100 kW), który zapewnia przyjemność z jazdy charakterystyczną dla samochodów elektrycznych. Dostępny jest również sprawdzony silnik Diesla 2,0 l w kilku wariantach mocy, maksymalnie do 180 KM (132 kW). Wybór przekładni obejmuje skrzynie manualne i automatyczne z sześcioma lub ośmioma biegami. Wyłącznie dla modelu PROACE van dostępny jest także silnik o pojemności 1,5 l i mocy 120 KM (88 kW) z manualną, 6-stopniową skrzynią biegów.

PROACE van charakteryzuje się nie tylko dużą mocą, ale również imponującą pojemnością, co sprawia, że świetnie nadaje się do przewozu towarów. Ładowność auta sięga do 1400 kg - co stanowi najlepszy wynik w klasie, a przestrzeń ładunkowa ma pojemność maksymalnie 6,6 m³. PROACE może także pociągnąć przyczepę maksymalnie do 2500 kg.

Wysokość 1,9 m umożliwia wygodne parkowanie na standardowych parkingach podziemnych i wielopoziomowych, a manewrowanie w warunkach miejskich ułatwia średnica zawracania o wartości 12,4 m między krawężnikami dla auta o długości 4,98 m.

Toyota PROACE CITY w nowej wersji

Kompaktowy van dostawczy PROACE CITY oraz osobowy van PROACE CITY Verso oferują praktyczne rozwiązania dla klientów biznesowych i aktywnych rodzin. Oba modele cieszą się ogromną popularnością dzięki najlepszym w klasie parametrom i atrakcyjnej stylistyce. Łatwy w przystosowaniu do aktualnych potrzeb model PROACE CITY jest dostępny jako auto dostawcze, Furgon Brygadowy z powiększoną kabiną oraz osobowy PROACE CITY Verso oferujący maksymalnie siedem miejsc siedzących, idealny do codziennych dojazdów i dla aktywnych rodzin. Pomimo kompaktowych wymiarów, wszystkie warianty dostawczego vana mogą wygodnie pomieścić w przednim rzędzie trzy osoby.

PROACE CITY wyróżnia się na tle segmentu m.in. przemyślanymi rozwiązaniami do przewozu ładunków oraz możliwością zwiększenia przestrzeni bagażowej do pojemności 4,4 m³. Wersja z napędem elektrycznym ma ładowność 780 kg, zaś auto z silnikiem benzynowym lub Diesla może przewieźć do 1000 kg towarów. Toyota zdaje sobie sprawę, że kompaktowy van często pełni rolę mobilnego biura. Dzięki wysokiej jakości funkcjom łączności internetowej, zaawansowanym systemom bezpieczeństwa czynnego oraz kabinie zaprojektowanej pod kątem ergonomii i łatwości przystosowania do potrzeb użytkownika, PROACE CITY może służyć jako dobrze wyposażone miejsce pracy. PROACE CITY oraz PROACE CITY Verso z bezemisyjnym silnikiem elektrycznym to mocne, wydajne auta zapewniające zasięg wystarczający do codziennej pracy. Napęd o mocy 136 KM (100 kW) z baterią 50 kWh pozwala przejechać na jednym ładowaniu do 330 km (wg WLTP), o 50 km więcej niż w poprzednim modelu. Po podłączeniu do szybkiej ładowarki DC 100 kW naładowanie baterii do 80% zajmuje 30 minut.

Alternatywą jest wiodący w klasie silnik Diesla 1,5 l współpracujący z 6-stopniową manualną skrzynią biegów lub skrzynią automatyczną o ośmiu przełożeniach. W gamie jest dostępnych kilka wariantów tej jednostki o mocy do 130 KM. Do wyboru jest także wydajny 1,2-litrowy silnik benzynowy 110 KM z 6-biegową skrzynią manualną.

Nowy model PROACE MAX i Hilux Mild Hybrid 48V

Rozbudowaną rodzinę modeli PROACE wzbogaca zupełnie nowy PROACE MAX – pierwszy w historii Toyoty duży dostawczy van, który oferuje imponujące możliwości przewozu ładunków i najwyższą w swojej klasie pojemność, jednocześnie przynoszący korzyści z bezemisyjnej jazdy na silniku elektrycznym. Wydajny napęd elektryczny zapewnia płynną jazdę bez zużycia paliwa. Moc 272 KM (200 kW) i moment obrotowy 410 Nm dostępny w pełnym zakresie obrotów sprawiają, że samochód jest dynamiczny. Dzięki dużej baterii i oszczędnej pracy napędu zasięg auta wynosi aż do 420 km (wg WTLP). Legendarna Toyota Hilux poszerza swoją gamę o nowy zelektryfikowany model Hilux Mild Hybrid 48V. Pick-up z napędem hybrydowym zyskuje większą wydajność i lepsze właściwości jezdne na drogach i w terenie, zachowując niezrównaną wytrzymałość typową dla Hiluxa.

Potężny silnik Diesla o pojemności 2,8 l został wzmocniony hybrydowym układem elektrycznym, specjalnie zaprojektowanym pod kątem jazdy po drogach asfaltowych i w trudnych warunkach terenowych. Napęd Toyoty Hilux Mild Hybrid 48V zapewnia większą dynamikę, bardziej płynną jazdę, lepsze hamowanie i niższe zużycie paliwa. Układ hybrydowy sprawia, że system start-stop jest bardziej efektywny oraz szybciej i ciszej reaguje podczas ruszania. Silnik spalinowy jest dłużej wyłączony, co ogranicza zużycie paliwa nawet o 5%. Po raz pierwszy w modelu Hilux zastosowano system Multi-terrain Select, który jest jeszcze bardziej wydajny i skuteczny, dostosowując ustawienia kontroli stabilności pojazdu do konkretnych warunków. W trybie Auto samochód automatycznie dobiera najbardziej odpowiednie ustawienie. Kierowca może też sam wybrać jeden z pięciu trybów jazdy – Dirt, Sand, Mud, Deep Snow lub Rock. W każdym z nich regulacja mocy i przyczepności jest tak skonfigurowana, aby poprawić trakcję i manewrowość na danej nawierzchni.

Duży wybór akcesoriów i możliwości personalizacji

Gama modelowa PROACE obejmuje szeroki wybór akcesoriów i typów zabudowy, aby zapewnić klientom szerokie możliwości personalizacji, przystosowania do potrzeb osób niepełnosprawnych lub budowy profesjonalnych samochodów na potrzeby każdego rodzaju firmy.

PROACE MAX jest także dostępny z podwoziem na ramie, co pozwala klientom tworzyć zabudowy zgodnie z ich potrzebami biznesowymi. Wersja PROACE MAX Platforma z płaską platformą ładunkową z tyłu oraz wersja z odsłoniętym podwoziem ramowym umożliwiają klientom przystosowanie pojazdu do specjalistycznego zastosowania.

Zgodnie z koncepcją Toyoty „Mobilność dla wszystkich" zarówno model PROACE, jak i PROACE CITY mogą zostać przystosowane do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, dając im wygodny i bezpieczny środek transportu. Obniżona podłoga i składana tylna rampa ułatwiają dostęp do pojazdu, a oświetlenie LED pomagają bezpieczne korzystać z auta w nocy. Dodatkowe funkcje obejmują ręczne lub automatyczne schodki boczne oraz wyciągarkę elektryczną. Wszystkie modele Toyota Professional otrzymały bogaty zestaw akcesoriów i systemów zabudowy opracowanych specjalnie z myślą o potrzebach użytkowników biznesowych. Rozwiązania te służą do zabezpieczenia wnętrza i nadwozia, bezpiecznego transportu ładunków oraz zwiększenia bezpieczeństwa użytkowania w różnych profesjonalnych zastosowaniach. Do wyboru są różne systemy mocowania ładunków na dachu czy zabudowy wnętrza i systemy przechowywania, ułatwiające utrzymanie porządku w samochodzie jako miejscu pracy.

