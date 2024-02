Auta używane. Elektryki i hybrydy pod szczególną kontrolą

Wzrost zainteresowania elektrykami

W 2021 roku pobrane raporty historii pojazdów elektrycznych stanowiły 0,16% a pojazdów hybrydowych 0,05%. W roku 2023 było to odpowiednio 0,24% i 0,17%. Niezwykle obiecująco zapowiada się rok 2024. Na samym początku stycznia udział pobranych raportów pojazdów elektrycznych wyniósł 0,31% a hybrydowych 0,26%. Oznacza to wyraźny wzrost zainteresowania.

Samochody elektryczne i hybrydowe nie mają na razie najmniejszych szans na to, aby zagrozić spalinowym liderom, ale pod względem tendencji – widać wyraźny wzrost zainteresowania.

W pracy mechanika zdarzają się sytuacje, których nawet najbardziej doświadczeni specjaliści nie są w stanie przewidzieć. Dotyczy to przede wszystkim systemów elektronicznych, które według mechaników…

Dlaczego raporty dla aut elektrycznych i hybrydowych są takie ważne?

Z jednej strony uważa się, że pojazdy elektryczne są znacznie mniej awaryjne niż spalinowe i przez to dużo wytrzymalsze. Z drugiej – nie jest tajemnicą, że ich najdroższym podzespołem jest zespół akumulatorów trakcyjnych, którego zużycie zależy właśnie od sposobu eksploatacji i przebiegu. Samochody hybrydowe również wyposażone są w akumulatory trakcyjne – mniejsze, gwarantujące bez porównania mniejszy zasięg (lub pełniące jedynie rolę wspomagającą), ale także są drogie i także się zużywają.

W interesie kupującego używany pojazd elektryczny lub hybrydowy jest to, aby znać pełną historię auta, ponieważ to właśnie od niej zależy w dużej mierze stan akumulatorów. Odnotowane naprawy blacharskie każą spodziewać się mechanicznych uszkodzeń akumulatorów, złączy lub przewodów. Ukrywany ponadnormatywny przebieg oznacza większe wyeksploatowanie ogniw. To jednak nie wszystkie cenne informacje, które mogą świadczyć o stanie samochodu.