Ford Mustang GTD. Limitowana edycja o mocy 800 KM

Nowy Ford Mustang GTD w roczniku modelowym 2025 inspirowany jest Mustangiem GT3, który w przyszłym roku weźmie udział w wyścigu Le Mans.

Mustang GTD wydaje się przyklejony do asfaltu dzięki dociskowi, co zawdzięcza aktywnym elementom aerodynamicznym i przyczepności szerokich opon oraz zaawansowanemu zawieszeniu o podwójnej wysokości pracy – z przodu korzystającemu z krótkich wahaczy, z tyłu z układu wielowahaczowego. Samochód jest w stanie okiełznać prędkość dzięki karbonowo-ceramicznym hamulcom, a moc jest przenoszona poprzez zamontowaną z tyłu 8-biegową dwusprzęgłową skrzynię biegów i lekki wał napędowy z włókna węglowego, co zapewnia rozkład masy niemal 50/50. Sercem tej maszyny jest doładowany mechanicznie silnik V8 o pojemności 5,2 litra i mocy sięgającej 800 koni mechanicznych.