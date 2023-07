Dacia wystartuje w Rajdzie Dakar. Kto zasiądzie za kierownicą?

- To będzie nie tylko test wytrzymałości konstrukcji samochodów firmowanych przez markę Dacia, ale także dowód na nasze zaangażowanie w rozwój niskoemisyjnej mobilności. Bardzo cieszymy się, że będziemy startować w Rajdzie Dakar samochodem napędzanym syntetycznym paliwem. Marka Dacia, jej team i zawodnicy z czołówki rankingu będą zdecydowanymi faworytami rajdu – powiedział Denis Le Vot, prezes marki Dacia.

Dacia uruchamia fabryczny program z myślą o Rajdzie Dakar

Marka Dacia potwierdziła, że od 2025 roku będzie startować w kategorii producentów w mistrzostwach świata, których kulminacją jest Rajd Dakar będący bezkompromisowym testem wytrzymałości i solidności konstrukcji samochodów, który od ponad 40 lat jest synonimem wielkiej przygody i co roku przyciąga na start ok. 500 zawodników z ponad 60 krajów. To jedyna tego rodzaju impreza.