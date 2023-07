CUPRA Leon ST 2.0 TSI 190 KM. Test, wrażenia z jazdy, dane techniczne, ceny i konkurencja

Pierwotne założenia marki były proste – oferować bezkompromisowe modele o wysokiej mocy, że świetnym wyposażeniem, o zadziornym wyglądzie no i oczywiście w wyższej cenie. W przypadku modeli Formentor VZ, Ateca i Leon z silnikami 2.0 TSI o mocy 300 lub 310 KM wszystko się zgadza i nazwa CUPRA (połączenie słów Cup oraz Racing) idealnie pasuje, tak wprowadzenie bazowej odmiany modeli Formentor z silnikiem 1.5 TSI o mocy 150 KM oraz hybrydowych odmian Leona nieco się z genezą owej nazwy kłóci. Te modele mogłyby z powodzeniem występować pod nazwą Seat CUPRA-Line – czy coś w tym stylu. Fakt, nie każdemu potrzebny jest 300-konny, agresywny i twardy model, ale wtedy poszukujący spokojniejszego auta powinien kierować swe kroki do Seata. A tu proszę – jest Seat… wróć… CUPRA Leon ST w rozsądnej wersji z silnikiem 2.0 TSI o mocy 190 KM i z automatyczną skrzynią biegów.

CUPRA Leon ST. Stylistyka nadwozia/wnętrze

CUPRA Leon ST wygląda bardzo dobrze, napęd 2.0 TSI o mocy 190 KM jest sprawny, może być oszczędny, nie brakuje mu dynamiki, ale nie mogę pozbyć się wrażenia, że nie pasuje do charakteru marki. Spalanie nie jest zaskakująco niskie, dynamika zaskakująco dobra – ot nie wyróżnia się na żadnym polu. Więcej oszczędności znajdę w wersji 1.5 eTSI o mocy 150 KM (przy akceptowalnym ubytku dynamiki), albo w odmianie 2.0 TDI o mocy 150 KM (również z napędem 4Drive). Trzeba jednak przyznać, że dodanie „zwykłych” wersji silnikowych sprawiło, że CUPRA staje się o wiele ciekawszą marką i wychodzi naprzeciw potrzebom większej grupy kierowców. Czy to początek końca Seat-a? A może Hiszpanie trzymają w rękawie jakiegoś asa? Kamil Rogala

CUPRA Leon ST nawet w skromniejszej odmianie prezentuje się świetnie. Jest zadziorny, agresywny, odrobinę „ponury”. Taki trochę bandzior, ale w rybaczkach. Czemu? Otóż wersje ze słabszym napędem posiadają standardowe zawieszenie o niezmienionym prześwicie, dlatego też w połączeniu z ładnymi, 18-calowymi felgami, sylwetka auta nie jest tak agresywna, jak w przypadku nieco obniżonych odmian z silnikiem 2.0 TSI o mocy 300 lub 310 KM. No ale cóż – coś za coś tj. komfort i łagodniejsze prowadzenie za wygląd i niezmąconą stabilność w zakrętach. Poza tym CUPRA Leon ST to bardzo ładne auto i nawet w standardowym, srebrnym kolorze prezentuje się świetnie. Testowa wersja posiadała ciemnoszary lakier bez żadnych efektów tj. metalicznego czy też perłowego połysku. Ostatnio to dość modne rozwiązanie.

Z przodu mamy grill z romboidalną siatką, niżej bardzo duże wloty powietrza, klosze lamp z LED-ową sygnaturą, z tyłu z kolei rewelacyjnie wyglądające światła z listwą LED, która po zmroku prezentuje się wyśmienicie. Niżej zaś znajduje się mała atrapa dyfuzora oraz… dziwne atrapy układu wydechowego. Niestety, to w sumie jedyny element wyglądu auta, do którego mogę się przyczepić. Nie przeszkadza mi standardowy prześwit, ale te atrapy wyglądają komicznie. Gdyby chociaż kształt był w miarę tradycyjny, okrągły, wykończony czarnym lakierem, mógłbym to pominąć, ale styliści postanowili stworzyć niezidentyfikowany kształt. Po co? Wolałbym dwie standardowe końcówki układu wydechowego lub całkowite pominięcie tego elementu i ukrycie rur wydechowych pod zderzakiem. A co znajdziemy w środku?

Na szczęście we wnętrzu mamy do czynienia z pełnoprawną CUPRĄ z rewelacyjną kierownicą. Co prawda zabrakło świetnie wyglądającego startera silnika oraz przycisku do zmiany trybów jazdy, ale poza tym trudno narzekać na nudę. Wszystko wykończono niezłymi materiałami i pomijając kilka miejsc (boczki drzwi i nieco konsola środkowa), nic nie skrzypi i jest świetnie spasowane. Doceniam niewielką ilość plastiku w fortepianowej czerni, choć ten obecny i tak zbiera brud i kurz z imponującym uporem. Jak w większości nowych modeli grupy Volkswagena, przeszkadza niemal w pełni dotykowa obsługa wszystkich funkcji i systemów, co niekiedy prowadzi do irytacji. System info-rozrywki działa poprawnie, ale wiem, że początkowo miał problemy. Poza tym jest wygodnie, fotele wyglądają rewelacyjnie i tak samo trzymają na zakrętach, w bagażniku zmieścimy co najmniej 620 litrów bagażu, a po złożeniu oparć – aż 1600 litrów.