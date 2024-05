Ceny paliw. Po ile benzyna i olej napędowy 31 maja 2024 roku?

W tym tygodniu cenniki producentów paliw były aktualizowane jedynie dwukrotnie, a powodem ograniczonej liczby zmian były wolne od pracy dni na rynkach bazowych i w Polsce. Skala zmian na rynku hurtowym nie była duża, ale warto zauważyć spadek notowań 95-oktanowej benzyny poniżej poziomu 5 tys. złotych za metr sześcienny. Dzisiaj to paliwo kosztuje średnio 4999,60 zł za 1000 litrów i jest to jego najniższa cena od lutego tego roku. W porównaniu z poprzednim piątkiem podrożał za to olej napędowy, ale podwyżka to niecałe 10 złotych i metr sześcienny diesla jest dzisiaj przez producentów wyceniany średnio na 4976,80 zł.