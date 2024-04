Konfiskata samochodu pijanym kierowcom. Tak zmienią się przepisy, które niedawno weszły w życie

Konfiskata samochodu pijanym kierowcom. Będą zmiany w przepisach, które weszły w życie w marcu 2024 roku

W myśl propozycji zmian, sąd będzie mógł orzec przepadek pojazdu, ale nie będzie miał takiego obowiązku jak jest obecnie. Jak zapowiedziało Ministerstwo Sprawiedliwości, projektowana regulacja zostanie teraz skierowana do konsultacji publicznych. Resort sprawiedliwości wydał oświadczenie , w którym odnosi się do projektowanych zmian. Zapewnia w nim, że przepisy o konfiskacie aut kierowcom za jazdę w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego nie będą wykorzystywane jako instrument do finansowania Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Penitencjarnej.

Konfiskata samochodu pijanym kierowcom. Zastrzeżenia do przepisów

Konfiskata samochodu pijanym kierowcom. Tak to działa w innych państwach

"Przepadek pojazdów występuje w systemach prawnych państw Unii Europejskiej, np. Belgii, Finlandii, Estonii, Luksemburga, Słowenii czy Włoch. W większości państw, w których taki środek karny został przewidziany, jest on orzekany fakultatywnie. Dzieje się tak z reguły w sytuacji, gdy dochodzi do skazania nietrzeźwego sprawcy wypadku drogowego albo jeżeli kierowca zostaje zatrzymany po raz kolejny za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu" - czytamy w oświadczeniu.

Konfiskata samochodu pijanym kierowcom. Jak jest teraz i co może się zmienić?

W obecnym kształcie regulacji, nietrzeźwy kierowca, który będzie miał co najmniej 1,5 promila alkoholu we krwi musi się liczyć z utratą samochodu i to niezależnie od tego, czy spowodował wypadek drogowy. Przepadek auta jest stosowany także wtedy, gdy kierowca spowodowuje katastrofę, sprowadzi bezpośrednie niebezpieczeństwo katastrofy lub spowoduje wypadek drogowy przy zawartości powyżej promila alkoholu we krwi.