Audi RS 7 Sportback performance. Jaki silniki wyposażenie?

W Audi „performance” oznacza więcej mocy. Większe turbosprężarki i wzrost ciśnienia doładowania z 2,4 do 2,6 bara w czterolitrowym silniku V8 biturbo TFSI modelu RS 7 Sportback performance pozwoliły na zwiększenie mocy silnika o 30 KM i momentu obrotowego o 50 Nm w porównaniu z wersją podstawową. Oznacza to wzrost mocy całkowitej z 441 kW (600 KM) do 463 kW (630 KM) i maksymalnego momentu obrotowego z 800 do 850 Nm. Performance przyspiesza od 0 do 100 km/h w 3,4 sekundy, czyli o 0,2 sekundy szybciej niż wersja bazowa RS 7.

Moc silnika 4.0 TFSI przekazywana jest do stałego napędu na wszystkie koła quattro przez standardową, ośmiobiegową automatyczną skrzynię biegów tiptronic z krótszymi czasami zmiany biegów. Mechaniczny międzyosiowy mechanizm różnicowy rozdziela moc silnika w stosunku 40:60 z przewagą osi tylnej, a w przypadku wystąpienia poślizgu, wyższy moment obrotowy przekazywany jest automatycznie na oś o lepszej przyczepności – do 70 procent może przepływać na oś przednią i do 85 procent – na oś tylną.