Audi Q8 e-tron edition Dakar. 408 KM i większy prześwit

Nowość bazuje na Q8 advanced 55 e- tron quattro. Pojemność akumulatora netto to 106 kWh (brutto: 114 kWh), a zespół napędowy quattro z dwoma silnikami w trybie boost generuje moc 300 kW (408 KM) oraz moment obrotowy 664 Nm. Ze standardowym ogumieniem samochód przyspiesza od 0 do 100 km/h w 5,8 s, a z terenowymi oponami General Grabber AT3 – w 5,9 s. Zasięg według WLTP wynosi do 487 km. Prędkość maksymalna została ograniczona do 200 km/h.