Kolejny obowiązek dla kierowców. Za niedopełnienie surowe kary

Przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą w Polsce w zakresie obrotu pojazdami powinien złożyć wniosek o rejestrację pojazdu w terminie 90 dni. Co więcej, osoby decydujące się na sprzedaż samochodu w 2024 roku, nadal powinny pamiętać o zgłoszeniu jego zbycia do wydziału komunikacji.

Od początku 2024 r. zmianie uległy także wysokości opłat za niedopełnienie obowiązku rejestracji pojazdu lub brak zawiadomienia o jego zbyciu. Do końca 2023 r. wynosiły one od 200 zł do 1000 zł. W 2024 r. właściciele pojazdów, którzy nie złożą wniosku o rejestrację w terminie 30 dni, zapłacą karę, która wynosi odpowiednio: 500 zł dla nabywców pojazdów zarejestrowanych w Polsce lub sprowadzonych z zagranicy i 1000 zł dla przedsiębiorców zajmujących się pośrednictwem sprzedaży.