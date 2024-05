Assistance. 3 mity o samochodowym assistance na wakacjach

Mit 1 – assistance funkcjonuje tylko do określonej odległości od domu, więc na dalekim wyjeździe wakacyjnym nie będzie przydatne.

- To mit. Przed laty, najtańsze produkty assistance mogły mieć takie ograniczenia, ale teraz to rzadkość. Funkcjonuje natomiast ograniczenie dystansu na jaki jest holowany zepsuty pojazd np. do 100 km w podstawowych wersjach. To jednak nie ogranicza usługi, bo zasadniczo chodzi o doprowadzenie zepsutego pojazdu do pobliskiego warsztatu, gdzie może zostać naprawiony, a podróżni będą mogli kontynuować urlop. Tym bardziej, że w wyższych pakietach dystans holowania może wynosić nawet 1 500 km – mówi Marek Kaleta z TUZ Ubezpieczenia.