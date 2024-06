Samochód z Chin. Czy Polacy będą kupować takie auta? Kluczowy jest jeden czynnik

Innowacyjne rozwiązania przekonują w szczególności badanych o zarobkach powyżej 7 tys. złotych – z tej grupy taki powód wskazało 32 proc. respondentów. Mniej istotne są takie kwestie jak testy zderzeniowe wykonane przez europejskie instytucje (17 proc. wskazań), wygląd (15 proc.), dostępność samochodu chińskiej marki w ofercie lokalnego (8 proc.). Blisko co piątego respondenta (19 proc.) żaden argument nie przekonałby ich do zakupu chińskiego samochodu.

Jeszcze kilka lat temu chińskie marki traktowaliśmy nieco po macoszemu, jak coś egzotycznego i raczej niepasującego do naszego rynku, konsumentów, wymagań etc. Dziś w Europie jest kilkunastu…

Według autorów raportu, kraj pochodzenia to czynnik, który często ma wymierny wpływ na postrzeganie danej marki. 47 proc. respondentów zwraca na ten czynnik uwagę i do zakupu zniechęca ich brak zaufania do produktów z Chin. W szczególności brak zaufania wykazują osoby o zarobkach do 3 tys. złotych, odpowiedziało tak 71 proc. z nich. Polacy są zniechęceni do zakupu chińskich marek przez przekonanie, że cechują się one niską jakością wykonania – uważa tak jedna trzecia ankietowanych.