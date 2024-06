Nowy samochód z polskiej fabryki. Wystartowała produkcja

Nowy Volkswagen Crafter. Co go wyróżnia?

Crafter wyróżnia się także nowymi i bardzo licznymi systemami wspomagania kierowcy, który będzie miał do dyspozycji m. in. system ostrzegający o pieszych czy rowerzystach znajdujących się z boku samochodu. Ale tych systemów będzie znacznie więcej. Wszystkie nowe wersje Craftera będą w przyszłości wyposażone w m. in. system utrzymywania pasa ruchu, dynamiczny wyświetlacz znaków drogowych, ogranicznik prędkości oraz dostępny opcjonalnie akustyczny system Park Distance Control dla obszaru z tyłu pojazdu. Po raz pierwszy, jako opcja, w nowym Crafterze dostępna będzie funkcja Travel Assist, która integruje kilka systemów i funkcji bezpieczeństwa. Po ich połączeniu samochód może automatycznie zahamować, utrzymywać się na pasie ruchu, podążać za innymi pojazdami w korku lub monitorować ruch uliczny przed sobą.

Cechą charakterystyczną dla Craftera jest teraz 10,3-calowy lub opcjonalnie 12,9-calowy wyświetlacz Volkswagen