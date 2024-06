Volkswagen rezygnuje z elektryków? Kto to ogarnie?

I wszystko wydawało się być OK gdyby nie… sprzedaż elektryków. A raczej jej brak… Kiedy skończyły się państwowe dopłaty do aut elektrycznych w Niemczech ich sprzedaż prawie zamarła. Dlatego też trochę dziwi, a trochę nie ogłoszona ostatnio decyzja koncernu w sprawie inwestycji w rozwój spalinowych napędów.

Koncern Volkswagena kilka lat temu „ugotowała” słynna amerykańska afera z silnikami wysokoprężnymi znana jako „Diesel Gate”. Wydawało się, że jej pokłosiem jest całkowite „przestawienie wajchy” z produkcji aut spalinowych na auta elektryczne. Świadczyły o tym nie tylko kampanie infromacyjno-reklamowe ale także rozwój produkcji aut elektrycznych i stopniowe wygaszanie z oferty aut spalinowych, głównie z silnikiem Diesla. Było to o tyle niezrozumiałe, że silniki wysokoprężne VW stały się wyjątkowo ekologiczne i bardzo dopracowane technologicznie.

Cyfrowy kokpit, liczne systemy wsparcia kierowcy, m. in. te monitorujące ruch pieszych, czy rowerzystów, nowa kierownica wielofunkcyjna, kabina wyposażona w najnowszą generację systemów infotainment –…

Jak informuje niemiecki portal Auto Motor und Sport, Volkswagen zamierza w najbliższym czasie zainwestować nawet 60 miliardów euro w rozwój technologii produkcji silników spalinowych. To bardzo ważna zmiana, bowiem wcześniejsze plany zakładały, że do 2030 roku około 80 procent nowych samochodów sprzedawanych w Europie będzie miało elektryczny napęd. Warto przy tym pamiętać, że koncern VW zainwestował już około 120 miliardów euro w rozwój aut elektrycznych.

Jak oceniają specjaliści, decyzja o inwestycji w rozwój silników spalinowych, może być wynikiem kłopotów, jakie są wynikiem europejskiej nadprodukcji aut elektrycznych. Składa się na to zniesienie rządowej premii środowiskowej na zakup aut elektrycznych, wysokie ceny samochodów elektrycznych oraz rosnące koszty energii elektrycznej na stacjach ładowania. To wszystko przyczyniło się do spowolnienia sprzedaży. Należy mieć też na uwadze agresywną politykę sprzedażową prowadzoną przez chińskich producentów szturmujących europejski rynek aut elektrycznych.