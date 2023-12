Yutong U18. Nowy, 18-metrowy autobus elektryczny dla dużych miast

Yutong w polskiej i europejskiej czołówce

– Yutong U18 to nowość w gamie największego producenta autobusów na Świecie. Dziś prezentujemy go polskim klientów. Dzięki dużej pojemności baterii oraz systemowi rekuperacji jest w stanie zapewnić zasięgi odpowiadające autobusom wyposażonym w tradycyjne systemy napędowe. – mówił Marcin Kucharski, prezes zarządu Busnex Poland.

W realizacji i przygotowaniu są także kontrakty na „elektryki” m.in. dla Ostrowca Świętokrzyskiego, Działdowa oraz Kętrzyna i Giżycka, które ponownie zdecydowały się na markę Yutong. Najnowsze podpisane kontrakty to Wałcz oraz Muszyna. Yutong Bus dominuje także na Starym Kontynencie, notując najwięcej zarejestrowanych pojazdów w 2022 roku. W Polsce, Francji, Hiszpanii, Portugalii, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Norwegii, Danii i we Włoszech pasażerów wozi już ponad 2200 elektrobusów tej marki.

Yutong U18 dla dużych miast

Yutong - model U18 - to wysokozasięgowy autobus elektryczny, przeznaczony dla dużych miast oraz do obsługi linii o największej liczbie pasażerów. Dzięki bezkobaltowym akumulatorom o wysokiej sprawności i pojemności ponad 560 kWh, na jednym ładowaniu osiąga nawet 540 kilometrów zasięgu.

Yutong U18 jest przyjazny także dla kierowcy, zapewniając mu panoramiczny kokpit oraz pełną kontrolę - również zdalną - kluczowych danych i parametrów. Autobus jest wyposażony w najnowsze technologie, zapewniające bezpieczeństwo baterii. System YESS obejmuje 24-godzinny monitoring i wielostopniową ochronę akumulatorów. Yutong U18 jest oparty o YEA, czyli zintegrowaną platformę technologii sterowania dla pojazdów użytkowych.

U18 to przedstawiciel nowej linii modelowej elektrobusów Yutong. Wywodzi się z niej także 12-metrowy U12, który już od ponad pół roku wozi pasażerów w Warszawie - w ramach długodystansowych testów - realizowanych przez Miejskie Zakłady Autobusowe. W tym roku swój europejski debiut zaliczył w Polsce Yutong E7, którego dwa egzemplarze Busnex Poland dostarczył do Pułtuska. Ten elektrobus, przypominający futurystyczne auta autonomiczne, to jedna z nowości w gamie Yutong Bus.