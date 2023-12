Zrób to sam. Praktyczny uchwyt zadba o porządek. Made in China

O ile producenci aut w większości zadbali o umieszczenie plastikowych haczyków w przedziale bagażnikowym, o tyle w kabinie, jeśli już je spotkamy, to są one przeznaczone do powieszenia rzeczy tj. kurtka czy marynarka, ale na pewno nie siatek czy toreb.

A praktyka pokazuje, że taki uchwyt czasami bardzo by się przydał.