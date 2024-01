Wyprzedaż rocznika SEAT-a i CUPRY. Jak sfinansować zakup?

Początek roku to dla wielu osób najlepsza okazja do zakupu nowego auta, a to dzięki atrakcyjnym wyprzedażom rocznika 2023 marek SEAT i CUPRA. Zarówno klienci prywatni, jak i instytucjonalni będą mieli dostęp do wyjątkowych ofert na pełną gamę modeli, obejmujących zarówno dynamiczne kompakty, jak i drapieżne SUV-y, a także modele ze sportowym zacięciem. Z rozpoczęciem 2024 roku zmianom uległy przede wszystkim formy finansowania, w tym Leasing Klasyczny oraz Leasing Jak Abonament.