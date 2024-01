Opony zimowe. O co najczęściej pytają internauci?

W styczniu i lutym tysiące rodzin wyruszy na ferie zimowe. Każda z tych podróży wymaga przygotowania, a poza nartami i ciepłymi strojami, to także ostatni moment na zakup nowych opon przystosowanych do jazdy w śniegu. Wraz z początkiem nowego roku w wielu sklepach ceny opon mogą być już wyższe niż jeszcze kilka tygodni wcześniej, a też z dostępnością może być różnie. Dlatego warto sprawdzać oferty dostępne w internecie – szybciej porównamy ceny i wybierzemy odpowiednie opony dla swojego auta. Przy tej okazji wielu internautów szuka odpowiedzi na nurtujące ich pytania, np. o odpowiedni rozmiar opon do auta czy klasę wydajności energetycznej danej opony. Eksperci platformy zakupowej ERLI zebrali najczęstsze zapytania i na nie odpowiedzieli.

Rok temu 57% Polaków planowało zostać w domu w czasie ferii zimowych – w 2024 roku ta wartość spadła do 46%, a to oznacza wzmożony ruch turystów*. Zaledwie 8% badanych chce wyjechać za granicę, pozostali będą jeździć po kraju, do rodziny lub w góry. To oznacza, że na drogi wyjedzie ogromna liczba kierowców, którzy w najbliższym czasie będą musieli zadbać o bezpieczeństwo i sprawność opon w swoich autach. Cześć z nich skorzysta z internetu, aby znaleźć najlepsze oferty zakupu nowych opon, a do tego nie przepłacić. Wiele pytań nurtuje właścicieli aut, którzy szukają porad dotyczących wyboru opon w wyszukiwarkach internetowych. Statystyki Google pokazują, że Polacy zimą nawet 5-krotnie częściej szukają informacji o wymianie opon lub zakładach wulkanizacyjnych**. ERLI postanowiło zebrać te najczęściej pojawiające się i na nie odpowiedzieć.

Co to są opony wielosezonowe?***

Jest to opcja, która staję się coraz popularniejsza, w szczególności wśród kierowców poruszających się głównie po polskich miastach. Opony całoroczne to rodzaj ogumienia, z których można korzystać przez okrągły rok w swoim samochodzie. Największą ich zaletą jest bezobsługowość – właściciel auta nie martwi się sezonową wymianą oraz ich składowaniem, a wszechstronność tego typu opon sprawia, że dobrze sobie radzą w różnych warunkach pogodowych, w tym na suchych, mokrych, śliskich i lekko ośnieżonych drogach. Dlatego są one bardziej uniwersalne niż ogumienie letnie lub zimowe. To również ich wada - nie będą tak skuteczne, jak opony zimowe na głębokim śniegu lub lodzie, ani tak wydajne, jak opony letnie w upalne dni. Ponadto ich koszt początkowy może być wyższy niż opon sezonowych – średnio jest to kilkanaście procent więcej.

Które opony zimowe wybrać?

Wybór odpowiednich opon zimowych zależy od stylu prowadzenia, rodzaju samochodu i warunków w jakich porusza się kierowca. Jeśli przemieszcza się głównie po mieście i preferuje spokojną jazdę to wystarczające w jego przypadku będą opony klasy ekonomicznej. Natomiast w sytuacjach, gdzie można spodziewać się bardziej ekstremalnych warunków lub wyższych prędkości, warto rozważyć zakup opon klasy średniej lub premium, które oferują nie tylko pewność na asfalcie, ale również świetne parametry jezdne.

Dla wielu kupujących, ważny będzie stosunek ceny do jakości – wiadomo nikt nie chce rezygnować z bezpieczeństwa, jednak środki na zakup nowych opon to spory wydatek w budżecie domowym. Dlatego warto wziąć pod lupę nie tylko różnicę między modelami, ale także promocje i okazje na różnych platformach zakupowych. Bo dlaczego przepłacać, skoro można mieć to samo taniej?

Które opony najmniej się zużywają?

W tym przypadku odpowiedź jest dosyć prosta – im wyższa klasa ekonomiczna opony, tym mieszanka gum, jaką producent zastosował do jej wyprodukowania będzie lepsza. Dlatego w dużym uproszczeniu można powiedzieć, że opony wyższej klasy ekonomicznej z reguły charakteryzują się lepszą trwałością, co przekłada się na wolniejszy proces ścierania.

W skrócie, wybierając opony o wyższej jakości, można oczekiwać, że posłużą one przez dłuższy czas, a proces zużycia będzie bardziej opłacalny w dłuższej perspektywie.

Kto jest producentem opony X, Y czy Z?

To pytanie bardzo często pada w kontekście mniej rozpoznawalnych marek opon – kupujący szukają potwierdzenia czy za mało znaną marką stoi producent posiadający wieloletnie doświadczenie w produkcji ogumienia. Przykładowo za marką Dębica stoi firma Goodyear, a z kolei inna uważana za polską markę opon firma Kormoran należy do koncernu Michelin. Wśród popularnych pytań użytkowników internetu pojawiają się te o opony marki Imperial - to produkt koncernu Derdo pochodzącego z Belgii, zaś firma Falken pochodzi z Japonii i jest częścią koncernu Sumitomo. Natomiast pamiętajmy o tym, że do każdego produktu należy podchodzić obiektywnie i najlepiej sprawdzić opinię o nim w komentarzach i na forach – nie zawsze bowiem przynależność do dużego międzynarodowego koncernu gwarantuje najwyższą jakość wykonania.

Kiedy zmienić opony na zimowe? Kiedy opony zimowe są najtańsze?

Te dwa pytania również często pojawiają się w wyszukiwaniach Polaków – zacznijmy zatem od tego pierwszego pytania. W Polsce nie ma prawnego obowiązku zmiany opon na zimowe. Jazda na oponach letnich w okresie zimowym nie jest zatem łamaniem prawa. W świetle obowiązujących przepisów mamy prawo jeździć cały rok na oponach letnich. Natomiast ogólnie przyjęło się, na bazie też sugestii producentów opon, aby zmiany dokonywać w sytuacji, gdy temperatura na zewnątrz spadanie poniżej 7oC. Przeprowadzone badania wskazują, iż 82% kierowców deklaruje, że zmienia sezonowo opony, z kolei 15% z nich w swoich autach stosuje opony całoroczne.****

W przypadku drugiego pytania, odpowiedź może być mniej przyjemna – tanio już było albo będzie dopiero po zimie. Idealnym okresem na zakup opon zimowych jest późna jesień, zwykle od końca września do listopada. Wtedy dostępność opon zimowych jest najlepsza, a wybór modeli i rozmiarów jest szeroki.

Dlaczego opony szumią?

Każdy model opon posiada różne parametry, które wpływają na komfort i bezpieczeństwo jazdy. Są to m.in. efektywność spalinowa, efektywność hamowania na mokrej nawierzchni czy klasa generowanego hałasu. W zależności od tej klasy dana opona będzie generować określony w specyfikacji hałas. Natomiast zdarzają się również sytuacje, w których dźwięk opon w trakcie jazdy jest o wiele większy niż deklaruje to producent. Przyczyn takiego stanu jest kilka, ale do najczęstszych należą następujące czynniki: niedopasowanie opony do pory roku lub wykonanie jej z niskiej jakości materiałów. Kolejnym powodem jest zbyt niski poziom ciśnienia w oponach – już spadek ciśnienia w oponie o niecałe 0.5 bara poniżej normy może generować hałas większy o nawet 3 dB. Należy zatem niezwłocznie sprawdzić ten parametr w swoich oponach, gdyż nierównomierne tarcie o powierzchnie może generować dodatkowe niebezpieczeństwo w trakcie jazdy. * Badanie Wavemaker na zlecenie rankomat.pl, grudzień 2023

** Dane Google Trends

*** Pytania pochodzą z portalu www.answerthepublic.com

**** https://moto.rp.pl/jak-jezdzic/art37373091-82-proc-polskich-kierowcow-deklaruje-ze-zmienia-opony-na-zimowe

