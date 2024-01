Łańcuchy śniegowe. Jak i kiedy z nich skorzystać?

Łańcuchy śniegowe w Polsce

Przepisy dotyczące korzystania z łańcuchów śniegowych w Polsce określa Prawo o ruchu drogowym. Wynika z niego, że używanie łańcuchów przeciwpoślizgowych na oponach jest dozwolone tylko na drodze pokrytej śniegiem. Na drogach, na których można korzystać z łańcuchów, znajdziemy znak drogowy C-18. Na odcinku trasy, na którym obowiązuje ten znak, kierowca zobowiązany jest do założenia łańcuchów przeciwpoślizgowych na co najmniej dwóch kołach napędowych. Nakaz przestaje obowiązywać, gdy na trasie pojawi się znak C-19. Jak to jednak wygląda w innych krajach?