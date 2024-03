Zmiana samochodu. Kierowcy nie chcą wydawać "zbyt wysokich" kwot na wymianę auta?

Zakup samochodu. Niskim kosztem, za gotówkę

Z raportu wynika również, że polscy kierowcy nie chcą w tym roku przeznaczać zbyt wysokich kwot na wymianę auta. Co piąty z nich (21 proc.) planuje na ten cel przeznaczyć od 11 do 30 tys. złotych. W dalszej kolejności ankietowani odpowiadali, że ich budżet wynosi do 10 tys. złotych oraz między 51 a 100 tys. złotych (w obu przypadkach po 18 proc.). Dodatkowo 15 proc. polskich kierowców, którzy w tym roku planują wymianę auta przeznaczy na to od 31 do 50 tys. zł, a 14 proc. od 101 do 150 tys. zł. Ponadto 8 proc. wyda od 151 do 250 tys. zł. Najmniej, bo tylko 3 proc. ma w planach wydać powyżej 250 tys. zł.