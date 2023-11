Wyprawowe terenówki Lexusa. Nowości na targach SEMA 2023 Mariusz Michalak

Do 5 listopada trwa w Las Vegas najnowsza odsłona prestiżowych targów Specialty Equipment Market Association (SEMA) Show. Dla koncernów motoryzacyjnych to doskonała okazja, by pokazać swoje auta z najnowszymi akcesoriami lub w wersjach, które podkreślają najważniejsze atuty danego modelu. Lexus od lat wykorzystuje to wydarzenie do zaprezentowania swoich ekskluzywnych aut w niecodziennej odsłonie. Na tegorocznych targach wystawiono aż trzy terenowe modele, które dzięki akcesoriom z dostępnego na amerykańskim rynku programu Lexus Associated Accessory Product (AAP) sprawdziłby się podczas wypraw poza utartymi szlakami.