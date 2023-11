Volkswagen. ID.7 Tourer. Elektryczne kombi w kamuflażu!

Volkswagen to jeden z najbardziej doświadczonych producentów samochodów kombi na świecie. Od ponad 60 lat powstają praktyczne odmiany różnych modeli. Do tej pory nosiły one nazwę Variant lub Shooting Brake (w przypadku Arteona). ID.7 Tourer to pierwsze w pełni elektryczne auto z nadwoziem kombi marki z Wolfsburga.

Kamuflaż najnowszej odmiany ID.7 opiera się na wielowarstwowym lakierze, znanym z limuzyny ID.7, który został zaprezentowany przez Volkswagena na targach CES w Las Vegas na początku tego roku. Kamuflaż ma kolory dopasowane do aktualnej pory roku – jesieni. Nawet umieszczone z tyłu nadwozia kody QR z tyłu są płynnie zintegrowane z kamuflażem.

Podobnie jak wszystkie modele z rodziny ID., nowe auto powstało na platformie MEB Grupy Volkswagen. Volkswagen

Jeśli na pokładzie znajduje się pięć osób, mają one do dyspozycji bagażnik o pojemności do 545 litrów, po załadowaniu do wysokości rolety. Po złożeniu oparcia tylnej kanapy, pojemność prawie dwumetrowej przestrzeni ładunkowej może wzrosnąć do 1714 litrów.