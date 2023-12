Używany Subaru Forester V (2018-obecnie). Wady, zalety, typowe usterki, sytuacja rynkowa

Używany Subaru Forester V. Nadwozie/wnętrze

Auto prezentuje się elegancko, estetycznie, ale odrobinę staroświecko. Nie kryje również swoich terenowych predyspozycji. Są więc liczne nakładki z tworzywa sztucznego, srebrne akcenty, koła z oponami o sporym profilu etc. Moim zdaniem to wszystko idealnie pasuje do tego auta i jeśli ktoś szuka prawdziwego SUV-a, czyli wygodnego, ale sprawnego w terenie auta, z pewnością doceni tą rozsądną dawkę surowego charakteru. Jeśli jeszcze wybierzemy zielony lakier, Forester stanie się prawdziwym leśnikiem! We wnętrzu jest podobnie – mnóstwo przycisków, pokręteł, przełączników etc. Jeśli ktoś lubi tradycyjne rozwiązania, poczuje się tu rewelacyjnie. Jest trochę nowoczesnych gadżetów tj. duży ekran dotykowy czy niewielki ekran komputera pokładowego, ale wszystko w rozsądnych ilościach i w porównaniu do nowocześniejszej i bardziej gadżeciarskiej konkurencji, wiele lat w tyle.

Używany Subaru Forester V. Silnik/układ napędowy

Jednostka 2.0i-L e-Boxer o mocy 150 KM i momencie obrotowym 194 Nm jest wspomagana przez blisko 17-konny silnik elektryczny o momencie obrotowym 66 Nm. Jak wspomniałem, nie jest to tradycyjny układ miękki (MHEV), bowiem akumulator trakcyjny ma pojemność ok. 1 kWh, a to dość dużo. Nie jest to również hybryda równoległa (HEV), bowiem trudno na napędzie elektrycznym przejechać dłuższy odcinek z większą prędkością. Jak to więc działa w praktyce? Kiedy znajdujemy się w korku, zjeżdżamy z wzniesienia lub zwalniamy przed światłami, silnik się wyłącza, a napęd przechodzi w tryb żeglowania, umożliwiając silnikowi elektrycznemu utrzymanie podobnej prędkości, jeśli delikatnie korzystamy z pedału gazu. Napęd przenoszony jest na wszystkie koła za pomocą bezstopniowej przekładni Lineartronic (oraz napędu Symmetrical AWD). Działa to płynnie i bez szarpnięć, ale przyspieszenie od 0 do 100 km/h zajmuje około 11 sekund. Maksymalna prędkość wynosi 188 km/h. Średnie spalanie oscyluje w granicach 8-9 l/100 km.