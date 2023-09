Używane Volvo S60 III (2019 – obecnie). Wady, zalety, typowe usterki, sytuacja rynkowa

Gdy ktoś rozgląda się za eleganckim, stylowym i dobrze wyposażonym sedanem klasy średniej z segmentu premium, zazwyczaj myśli o niemieckich propozycjach. Rzadko kiedy ktoś zwraca uwagę na japońskie czy szwedzkie propozycje, a na rynku wtórnym możemy znaleźć sporo ciekawych ofert. Tym razem przyjrzymy się bliżej wciąż obowiązującej generacji Volvo S60.

Używane Volvo S60 III. Nadwozie/wnętrze

Volvo S60 III to świetna alternatywa dla niemieckich, czasami aż zbyt oczywistych propozycji. Szwedzka limuzyna zapewnia komfort, zarówno jeśli chodzi o przyjemność jazdy, ale i poczucie obcowania z autem klasy premium. Być może nie oferuje tak sportowych doznań jak wyższe modele BMW czy natłoku technologii jak w Mercedesie, ale ma niepowtarzalny styl i prezencję, której brakuje niektórym konkurentom. Volvo Volvo S60 III zachwyca swoim urokiem i nie tylko miłośnicy szwedzkich aut powinni być nim oczarowani. W odpowiedniej konfiguracji może także przypaść do gustu tym, którzy dotychczas preferowali niemieckie, konkurencyjne marki. Trochę szkoda, że na rynku trudno znaleźć wiele egzemplarzy tego modelu w czerwonym kolorze, ponieważ w połączeniu z pakietem sportowych dodatków, S60 III prezentuje się absolutnie fenomenalnie. Zazwyczaj spotyka się bardziej eleganckie i stonowane warianty ze srebrnym, białym lub grafitowym lakierem. Linia samochodu jest klasyczna, z wyraźnymi odcięciami między maską, środkiem a tylną klapą bagażnika. Brak tu jakichkolwiek nawiązań do nadwozia typu coupe czy innych zbędnych ozdobników. To klasyczne wzornictwo w najlepszym wydaniu. Ponadto, długa i nisko osadzona maska dodaje całemu autu dynamizmu. Warto również zauważyć, że dostępne są wersje z czarnymi akcentami, które podkreślają sportowy charakter. Nie można pominąć świetnego wyglądu przednich reflektorów z charakterystycznym wzorem LED w kształcie litery "T". Tylne lampy, które tworzą kształt litery "C," również są bardzo charakterystyczne i trudno je pomylić z lampami innego modelu konkurencyjnej marki. Pod względem wymiarów, Volvo S60 mierzy 4761 mm długości, 1850 mm szerokości i 1431 mm wysokości, a rozstaw osi wynosi 2872 mm.

Podczas gdy w konkurencyjnych modelach BMW czy w Mercedesie wnętrze pełne jest efektownych świateł i rozbudowanych elementów rozrywki, w Volvo S60 III panuje zupełnie inna atmosfera. To wyraz szwedzkiej szkoły projektowania wnętrz, która stawia na minimalizm, skromność i wyrafinowanie, choć ostateczny efekt zależy od wybranej konfiguracji. Wnętrze może być wykończone elegancko, drewnem o przyjemnej fakturze lub chłodnym i surowym aluminium. Ekran systemu został elegancko wkomponowany w deskę rozdzielczą i ma pionową orientację. Obsługa jest intuicyjna, choć nieco specyficzna, więc osoby preferujące mnóstwo opcji personalizacji i ustawień mogą odczuwać pewien brak. Volvo S60 III to świetna alternatywa dla niemieckich, czasami aż zbyt oczywistych propozycji. Szwedzka limuzyna zapewnia komfort, zarówno jeśli chodzi o przyjemność jazdy, ale i poczucie obcowania z autem klasy premium. Być może nie oferuje tak sportowych doznań jak wyższe modele BMW czy natłoku technologii jak w Mercedesie, ale ma niepowtarzalny styl i prezencję, której brakuje niektórym konkurentom. Volvo Jakość materiałów jest doskonała. Wszystko jest precyzyjnie spasowane, nie ma żadnych trzasków, skrzypień ani niepotrzebnych dźwięków. Nawet obsługa roletki zasłaniającej uchwyty na kubki jest przyjemna i płynna. Nie jest to samochód rodzinny, nie ma tu zbyt wielu schowków, a te, które są dostępne, nie wyróżniają się pojemnością. Niemniej jednak, jeśli chodzi o przestrzeń, to nie ma zastrzeżeń – jest jej pod dostatkiem, co jest zgodne z oczekiwaniami w segmencie D premium. Fotele w Volvo S60 III zasługują na szczególne uznanie – są po prostu fantastyczne. W wyższych wersjach mają szeroki zakres regulacji i zapewniają znakomity komfort. Ich wygląd również prezentuje się rewelacyjnie, a jedynie osoby wyjątkowo wysokie lub niskie mogą odczuwać brak możliwości regulacji zintegrowanego zagłówka. Podwyższona konsola środkowa i dobrze wyściełane podłokietniki na drzwiach są idealne na długie podróże.

Pasażerowie na kanapie również mają dużo miejsca, chociaż umieszczenie trzech dorosłych osób byłoby już pewnym wyzwaniem. Bagażnik, jak to często bywa w sedanach, nie zachwyca swoją pojemnością, a minimalna przestrzeń bagażowa wynosi 390 litrów.

Używane Volvo S60 III. Silniki/układ napędowy

Volvo S60 III to świetna alternatywa dla niemieckich, czasami aż zbyt oczywistych propozycji. Szwedzka limuzyna zapewnia komfort, zarówno jeśli chodzi o przyjemność jazdy, ale i poczucie obcowania z autem klasy premium. Być może nie oferuje tak sportowych doznań jak wyższe modele BMW czy natłoku technologii jak w Mercedesie, ale ma niepowtarzalny styl i prezencję, której brakuje niektórym konkurentom. Volvo Oferta silnikowa jest dość zróżnicowana i nikt nie powinien narzekać na brak opcji. Jest jednak pewien problem i ograniczenie - wszystkie dostępne jednostki napędowe to czterocylindrowe motory o pojemności dwóch litrów. To może być pewnym zawodem dla miłośników innych konfiguracji, takich jak silniki widlaste czy rzędowe „szóstki”. Jeśli chodzi o moc i osiągi, to tutaj nie można narzekać. W gamie jednostek benzynowych podstawową propozycją jest silnik 2.0 T4 o mocy 190 KM, który dostarcza odpowiednią dynamikę i mobilność. Choć nie jest to oferta dla entuzjastów sportowych emocji, to przyspieszenie do 100 km/h w 7,1 sekundy powinno zadowolić większość kierowców. Jednak znacznie lepiej prezentuje się mocniejsza jednostka T5 o mocy 250 KM i momencie obrotowym 350 Nm. Pozwala ona na rozpędzenie samochodu od 0 do 100 km/h w zaledwie 6,5 sekundy i osiągnięcie prędkości maksymalnej 240 km/h. Jest również hybryda plug-in w topowym modelu 2.0 T8 Twin Engine o mocy systemowej 405 KM i momencie obrotowym 670 Nm. Tutaj sprint do setki zajmuje imponujące 4,4 sekundy a prędkość maksymalna to 250 km/h. Bateria o pojemności 11 kWh zapewnia zasięg 53 kilometrów.

Dla oszczędnych przygotowano jeszcze dwa warianty hybrydowe typu MHEV, czyli z układem miękkiej hybrydy tj. 2.0 B4 i B5. Ten mocniejszy dysponuje mocą 264 KM i momentem obrotowym 350 Nm. Jednostkę spalinową wspiera 14-konny silnik elektryczny, który wspomaga pracę systemu Start/Stop, ruszanie etc. Sprint do setki to 6,7 sekundy, a prędkość maksymalna to ograniczone elektronicznie 180 km/h. Średnie spalanie – około 7,8 l/100 km. A co z silnikami Diesla? Volvo S60 nie posiadało w swojej ofercie tego typu jednostki napędowej, więc zwolennicy „ropniaków” muszą zwrócić uwagę na ofertę V60 – tam wybór silników jest większy i obejmuje jednostki wysokoprężne.

Używane Volvo S60 III. Typowe usterki/Sytuacja rynkowa

Volvo S60 III to świetna alternatywa dla niemieckich, czasami aż zbyt oczywistych propozycji. Szwedzka limuzyna zapewnia komfort, zarówno jeśli chodzi o przyjemność jazdy, ale i poczucie obcowania z autem klasy premium. Być może nie oferuje tak sportowych doznań jak wyższe modele BMW czy natłoku technologii jak w Mercedesie, ale ma niepowtarzalny styl i prezencję, której brakuje niektórym konkurentom. Volvo Podczas oględzin warto zwrócić uwagę na wszelkie uszkodzenia karoserii, nie tylko wyraźnie widoczne, ale również kosmetyczne takie jak wgniecenia i zadrapania. W wielu wersjach stosowano jasną tapicerkę – jeśli była zaniedbana, renowacja może być bardzo kosztowna i problematyczna. To dość świeży i nie sprawiający zbyt wielu problemów model, a brak silników wysokoprężnych od razu eliminuje ewentualny problem z zapychającym się filtrem cząstek stałych DPF.

Ofert na rynku wtórnym jest sporo, ale należy unikać skromnie wyposażonych odmian poflotowych z dużymi przebiegami. Kuszą ceną, ale będą to zazwyczaj mocno zmęczone odmiany z podstawowymi silnikami. Modele z początku produkcji tj. roczniki 2019 z silnikiem o oznaczeniu T4 o mocy 190 KM i przyzwoitym wyposażeniem to koszt około 160 000 złotych. Za model z mocną benzyną tj. T6 o mocy 310 KM i napędem AWD trzeba zapłacić co najmniej 175 000 złotych.

Używane Volvo S60 III. Podsumowanie

Volvo S60 III to świetna alternatywa dla niemieckich, czasami aż zbyt oczywistych propozycji. Szwedzka limuzyna zapewnia komfort, zarówno jeśli chodzi o przyjemność jazdy, ale i poczucie obcowania z autem klasy premium. Być może nie oferuje tak sportowych doznań jak wyższe modele BMW czy natłoku technologii jak w Mercedesie, ale ma niepowtarzalny styl i prezencję, której brakuje niektórym konkurentom. Volvo Volvo S60 III to świetna alternatywa dla niemieckich, czasami aż zbyt oczywistych propozycji. Szwedzka limuzyna zapewnia komfort, zarówno jeśli chodzi o przyjemność jazdy, ale i poczucie obcowania z autem klasy premium. Być może nie oferuje tak sportowych doznań jak wyższe modele BMW czy natłoku technologii jak w Mercedesie, ale ma niepowtarzalny styl i prezencję, której brakuje niektórym konkurentom.

Używane Volvo S60 III zalety: rewelacyjny, elegancki, choć mocno stonowany i minimalistyczny styl;

dość przestronne wnętrze i prostota obsługi (brak zbędnych gadżetów);

spora oferta na rynku wtórnym;

szeroki wachlarz mocy jednostek napędowych;

fantastyczna jakość materiałów i wykończenia. Używane Volvo S60 III wady: tylko 2-litrowe jednostki benzynowe (brak V6 i Diesli);

brak typowo sportowych wersji (z wyjątkiem topowego Polestar);

dość mały i niepraktyczny bagażnik.

Używane Volvo S60 III. Opinie

Kamil z Bolesławca:

Jestem dumnym właścicielem Volvo S60 III i nie mogę wyrazić, jak jestem zadowolony z tego samochodu. Po pierwsze, wygląd auta jest absolutnie zachwycający - to elegancka i nowoczesna limuzyna, która zawsze przyciąga spojrzenia na drodze. Wnętrze jest równie imponujące, z wysokiej jakości materiałami i solidnym wykonaniem. Ale to, co naprawdę mnie przekonuje, to bezpieczeństwo. Volvo słynie z innowacyjnych rozwiązań bezpieczeństwa, a S60 III nie zawodzi. Systemy takie jak City Safety i Pilot Assist sprawiają, że jazda jest naprawdę bezpieczna. Silnik jest także mocny i efektywny, a komfort jazdy na długich trasach jest nieoceniony. To naprawdę świetny samochód!



Bartosz z Krasnego Stawu:

Volvo S60 III to moje pierwsze doświadczenie z marką Volvo, i muszę przyznać, że jestem pod wielkim wrażeniem. Auto jest bardzo komfortowe, zarówno dla kierowcy, jak i pasażerów. Fotele są wyjątkowo wygodne, a przestrzeń w kabinie jest wystarczająca. Co mnie jednak najbardziej zadziwiło, to osiągi. Mój S60 III jest wyposażony w mocniejszy silnik o mocy 250 KM i naprawdę potrafi rozpędzić się na autostradzie. Jednocześnie, nie tracimy na ekonomii paliwa, co jest ważne. Volvo naprawdę się postarało, tworząc to auto. Marek z Grójca:

Moje Volvo S60 III jest przede wszystkim niezawodne. Jestem kierowcą, który wiele podróżuje służbowo, więc muszę móc polegać na moim samochodzie. S60 spełnia to oczekiwanie bez zarzutu. Nawet po kilku latach użytkowania, auto działa bezproblemowo. Obsługa jest intuicyjna, a ekran dotykowy jest łatwy w obsłudze. Bardzo podoba mi się też fakt, że Volvo dba o środowisko - moja wersja jest hybrydą, więc zużywa mniej paliwa i jest bardziej przyjazna dla planety. To kolejny powód, dla którego jestem zadowolony z mojego wyboru.

Wybrane jednostki napędowe w Volvo S60 III: Silnik Pojemność silnika/baterii Moc Moment obrotowy Prędkość maks. Przyspieszenie 0-100 km/h Średnie zużycie paliwa 2.0 T4 1969 ccm 190 KM 300 Nm 180 km/h 7,1 s 6,8 l/100 km 2.0 B5 1969 ccm 250 KM 350 Nm 180 km/h 6,5 s 6,5 l/100 km 2.0 T6 1969 ccm 310 KM 400 Nm 180 km/h 5,6 s 8,9 l/100 km 2.0 T8 Twin Engine (PHEV) 1969 ccm 455 KM 400 Nm 180 km/h 4,6 s 1,5 l/100 km

Rajd Pojazdów Zabytkowych