Toyota Prius. Ulubione auto taksówkarzy jest w Polsce już 20 lat

Toyota Prius zadebiutowała w Polsce 20 lat temu. Samochód, który w 2004 roku zapoczątkował rozwój polskiego rynku zelektryfikowanych aut, był kompaktowym liftbackiem o opływowej sylwetce i futurystycznym wnętrzu, oferującym już w standardzie bogaty zestaw elektronicznych udogodnień. O jego wyjątkowości decydował napęd hybrydowy - z powodu małego zapotrzebowania na paliwo, to model często wybierany przez taksówkarzy.

Toyota Prius w Polsce

Toyota Prius, która w 1997 roku zwróciła uwagę całego świata, był skromnym sedanem segmentu B, spokrewnionym z Yarisem. Druga generacja, z którą polscy kierowcy mogli już się zapoznać, zyskała zupełnie nową konstrukcję, większe wymiary oraz nadwozie liftback o jednoznacznie kojarzonej z Priusem opływowej sylwetce klina. Pierwszy egzemplarz w Polsce został sprzedany w czerwcu 2004 roku w Szczecinie. Było to auto w wersji Sol z automatyczną klimatyzacją, elektrycznie sterowanymi szybami i lusterkami, wielofunkcyjnym wyświetlaczem, radiem z możliwością obsługi z kierownicy, 9 głośnikami czy kurtynami powietrznymi z przodu i z tyłu. Cennik Priusa obejmował także konfigurację Sol+Navi doposażoną w nawigację satelitarną oraz system głośnomówiący Bluetooth z przyciskami na kierownicy do odbierania i zawieszania połączeń.

Toyota Prius. Jej znak rozpoznawczy to napęd hybrydowy

Napęd hybrydowy z silnikiem 1.5 o łącznej mocy 110 KM był o 15% wydajniejszy od poprzednika. Nowością był konwerter Boost, który pozwala łączyć silnik elektryczny z baterią. Udoskonalona, mocniejsza bateria niklowo-wodorkowa oraz o połowę mocniejszy, 68-konny silnik elektryczny zwiększyły rolę napędu elektrycznego, który teraz nie tylko obniżał zużycie paliwa, ale także wspierał silnik benzynowy podczas przyspieszania, poprawiając dynamikę auta. Rozpędzenie się od 0 do 100 km zajmowało Priusowi 10,9 s, a w trybie EV auto mogło się poruszać do prędkości 45 km/h. Pierwszy egzemplarz w Polsce został sprzedany w czerwcu 2004 roku w Szczecinie. Toyota Prius drugiej generacji wielokrotnie udowodnił swoją wydajność w międzynarodowym motorsporcie, przyczyniając się między innymi do sukcesu polskiego zawodnika. W latach 2015 i 2016 Artur Prusak dwukrotnie został mistrzem świata w serii FIA Alternative Energies Cup, a w 2013 roku wygrał 14. edycję Rallye Monte Carlo des Energies Nouvelles.

Toyota Prius. Tak przyjęła się nie tylko w Polsce

Kolejna generacja modelu zdecydowała o globalnym sukcesie hybryd Toyoty. Prius stał się ulubionym samochodem gwiazd Hollywood oraz ikoną ekologicznej motoryzacji, ugruntowując swoją pozycję lidera rynku hybryd. W Polsce nowy Prius zadebiutował w 2009 roku jako symbol nowoczesności. Prius stał się ulubionym samochodem gwiazd Hollywood oraz ikoną ekologicznej motoryzacji, ugruntowując swoją pozycję lidera rynku hybryd. Toyota Napęd hybrydowy trzeciej generacji był niezwykle zaawansowany technicznie, oferując jeszcze większą moc (134 KM) i lepszą dynamikę (przyspieszenie od 0 do 100 km w 10,4 s), a jednocześnie zużycie paliwa poniżej 4 l/100 km i zredukowaną o 14% emisję CO2. Prius wyróżniał się na rynku stylistyką, futurystycznym wnętrzem z wysoko umieszczonym tunelem środkowym i centralnym wyświetlaczem pod przednią szybą zamiast klasycznych zegarów, a także nowoczesnym wyposażeniem. Polscy klienci mogli wybrać m.in. dwustrefową klimatyzację automatyczną, nawigację, dach panoramiczny, wyświetlacz Head Up Display na przedniej szybie czy inteligentny kluczyk, do których z czasem dołączył m.in. system automatycznego parkowania.

We wrześniu 2012 roku polska Toyota opublikowała cenniki dwóch modeli, dzięki którym powstała cała rodzina Priusa. Pierwszy to 7-osobowy minivan Prius +, który w Europie Zachodniej szybko został doceniony m.in. przez taksówkarzy, stając się częstym widokiem na ulicach europejskich miast. Drugim był Prius Plug-in – hybrydowy liftback ładowany z gniazdka. W tym modelu, tak jak w każdej hybrydzie Toyoty, energia w baterii była generowana podczas jazdy dzięki hamowaniu rekuperacyjnemu, ale oprócz tego kierowca mógł dodatkowo naładować baterię z gniazdka lub ładowarki, zyskując do 25 km ciągłej jazdy w bezemisyjnym trybie elektrycznym.

Toyota Prius. Mistrz wydajności

W połowie dekady prezydent Toyoty, Akio Toyoda, zapowiedział radykalną reformę sposobu projektowania i produkcji samochodów. Nowa Globalna Architektura Toyoty (TNGA) wprowadzała ujednolicony na całym świecie system oparty na pięciu modułowych platformach i nowej generacji napędów. Model, który zadebiutował w 2023 roku, radykalnie zmienił charakter ikony hybryd. Prius piątej generacji to dynamiczny liftback o sportowej sylwetce Toyota Pierwszym modelem zaprojektowanym w TNGA był Prius czwartej generacji, do którego rok później dołączył Prius Plug-in Hybrid. Auto, które trafiło do polskich salonów w 2016 roku, nie miało sobie równych pod względem wydajności napędu. Średnie zużycie paliwa wg NEDC wynosiło tylko 3,3 l/100 km, aż o 15% mniej niż w poprzednim modelu. Był to rezultat na poziomie o dwa segmenty mniejszego Yarisa Hybrid. W kwestii emisji CO2 udało się osiągnąć spektakularny wynik 76 g/km wg NEDC, i to na 5 lat przed wejściem w życie europejskiej normy 95 g/km.

Toyota Prius V. Najnowsza w gamie

Model, który zadebiutował w 2023 roku, radykalnie zmienił charakter ikony hybryd. Prius piątej generacji to dynamiczny liftback o sportowej sylwetce i najlepszych osiągach w historii modelu – rozwinięcie prędkości 100 km/h zajmuje mu tylko 6,7 s. W tym aucie kierowcy lubiący dynamiczną jazdę z łatwością mogą zapomnieć, że siedzą za kierownicą ikony ekologicznej motoryzacji. Wszystko za sprawą hybrydy plug-in piątej generacji o mocy 223 KM. Toyota Prius zadebiutowała w Polsce 20 lat temu. Toyota Kierowcy, którym zależy na oszczędności i ograniczaniu emisji spalin, również otrzymają znacznie więcej niż do tej pory. Nowy Prius na co dzień może służyć jako auto w pełni elektryczne dzięki baterii pojemności 13,6 kWh, która zapewnia zasięg w trybie EV do 72-86 km, w zależności od wersji wyposażenia (wg WLTP). Auto może też poruszać się w trybie hybrydowym, zużywając od 4,1 l/100 km benzyny. Uśredniony wynik w cyklu mieszanym to tylko od 0,5 l/100 km.

Nowoczesny napęd nowego Priusa zwiększa jego walory praktyczne – jako hybryda może służyć na długich trasach i terenach odległych od infrastruktury ładowania, a jako auto elektryczne pozwala obniżyć koszty codziennej jazdy oraz daje możliwość wjazdu do stref czystego transportu w centrach miast. Opcjonalne panele fotowoltaiczne na dachu zasilą baterię czystą energią i wydłużą zasięg auta w trybie EV nawet o 8 km dziennie. Aktualny model Priusa można wyposażyć we wszystkie najnowsze technologie Toyoty, w tym zaawansowane systemy bezpieczeństwa czynnego i wsparcia kierowcy Toyota T-MATE z możliwością aktualizacji online, asystenta parkowania Toyota Teammate Advanced Park, zdalne funkcje przez aplikację MyToyota, takie jak uruchamianie klimatyzacji, świateł awaryjnych i centralnego zamka, a także system multimedialny Toyota Smart Connect z nawigacją online i offline oraz wysokiej klasy fotele i klimatyzację z technologią Nanoe-X®, zapewniające maksymalny komfort podróży. Do dziś Toyota – największy producent hybryd, sprzedała w naszym kraju ponad 300 tys. samochodów z tym napędem. W 2024 roku hybrydy stanowią 86% sprzedaży Toyoty w Polsce. Toyota Toyota Prius zapoczątkowała w Polsce proces popularyzacji zelektryfikowanych napędów, który w kolejnych latach nabierał tempa. Do dziś Toyota – największy producent hybryd, sprzedała w naszym kraju ponad 300 tys. samochodów z tym napędem. W 2024 roku hybrydy stanowią 86% sprzedaży Toyoty w Polsce.

