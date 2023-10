Toyota Hilux GR SPORT II. Pickup ze sportowymi dodatkami

Toyota Hilux w sportowym wydaniu

Wnętrze w stylu GR SPORT oraz nowe multimedia

W kabinie Hiluxa GR SPORT II czuć, że to rasowy przedstawiciel segmentu pick-upów, ale projektanci zadbali o dodanie elementów, które nawiązują do sportowych akcentów nadwozia. Wnętrze ma czarną tapicerkę oraz czerwone, kontrastujące pasy bezpieczeństwa. Sportowe pedały wykonano z aluminium, a przy kierownicy zamontowano łopatki do zmiany biegów. Nowością są hydrograficzne zdobienia na desce rozdzielczej i boczkach drzwi.