Toyota 1.5 Dynamic Force (od 2019r.). Silnik na lata

To wartości w zupełności wystarczające w ruchu miejskim. W cyklu mieszanym średnie spalanie wynosi 5,5 l. benzyny na 100 km, w cyklu mieszanym WLTP średnie spalanie to 6,1 na 100 km. Według producenta średnie zużycie paliwa wg WLTP wynosi 5,6–6,2 l/100 km ze skrzynią manualną i 5,8–6,5 l/100 km z przekładnią Multidrive S.

Najstarsze auta mają już trzy lata, a niektóre egzemplarze w firmach zdążyły pokonać dystans 200-250 tys. kilometrów. Opinie są jednoznacznie pozytywne, a silniki nie przysparzają eksploatacyjnych właściwie poważniejszych problemów. Producent zaleca stosowanie oleju 0W16, dopuszcza także 0W20, 5W30 lub 10W30. Mechanicy niezależnych serwisów obsługujących floty podkreślają, że niezależnie od wybranego oleju należy wymieniać go nie rzadziej niż 15 tys. km lub co najmniej raz do roku i jest to czynnik kluczowy dla bezproblemowej eksploatacji. Trudno im wymienić powtarzalne awarie. Oceniają, że jest to jeden z najbardziej udanych silników ostatnich lat.