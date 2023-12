To specjalny model Lexusa. Został stworzony z myślą o graczach

„Razer Lexus TX to coś więcej niż tylko stylistyczne zmiany. W tym przestronnym wnętrzu umieściliśmy prawdziwe gamingowe kombajny. Drugi i trzeci rząd siedzeń zostały zastąpione przez nasze fotele dla graczy. To dla nas zaszczyt, że wzięliśmy udział w takim projekcie” – powiedział Bob Picunko, dyrektor marketingu w Razer.

Nowy Lexus TX to duży SUV, który został stworzony z myślą o rynku amerykańskim. W zależności od wersji wyposażenia auto ma sześć lub siedem miejsc, ale tworząc gamingowe auto wymontowano drugi i trzeci rząd siedzeń, a także przerobiono bagażnik. Umieszczono w nim potężne i mocne stacje gamingowe. We wnętrzu umieszczono cztery profesjonalne fotele gamingowe, do oparć przednich foteli przymocowano ekrany, przygotowano też podstawki pod klawiatury i myszki. Do tego doszedł duży ekran centralny. Te wszystkie zmiany sprawiły, że Razer Lexus TX to idealna przestrzeń dla graczy.