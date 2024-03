Auto na gaz. Kierowcy tych pojazdów będą mieli większe prawa?

Kierowcy aut elektrycznych mogą poruszać się buspasami od lutego 2018 r. Wtedy zaczął obowiązywać art. 148a ustawy - Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie z jego treścią, do 1 stycznia 2026 r. dopuszcza się poruszanie się pojazdów elektrycznych oraz pojazdów napędzanych wodorem po wyznaczonych przez zarządcę drogi pasach ruchu dla autobusów.

Okazuje się, że do Rzecznika Praw Obywatelskich wpływają skargi dotyczące dopuszczenia pojazdów elektrycznych do poruszania się pasami ruchu wyznaczonymi dla autobusów (tzw. buspasami). Zdaniem skarżących jest to przejaw nierównego traktowania użytkowników pojazdów samochodowych. Zwrócono uwagę, że taki przywilej nie obejmuje np. użytkowników pojazdów z silnikami na autogaz, które uznawane są za niskoemisyjne.