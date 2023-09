Renault Kangoo & Trafic w wersjach E-Tech. Pierwsza jazda, wrażenia, dane techniczne, ceny i konkurencja

Renault Kangoo Van E-Tech. Charakterystyka auta i dane techniczne

Na początku sensacja i ciekawostka, zaraz potem narzekanie i powielanie stereotypów, dziś elektryczne samochody dostawcze stają się coraz częstszym widokiem i co prawda nie są w stanie konkurować ze spalinowymi odpowiednikami w kategorii transportu dalekobieżnego, ale w obrębie miasta – jak najbardziej. Przykład? Renault Kangoo E-Tech. Najnowsza, trzecia generacja tego modelu zdobyła prestiżowy tytuł Van of The Year 2022, a elektryczna wersja jest dopełnieniem szerokiej oferty. Skupmy się jednak na aspektach technicznych, zaczynając od napędu.

Dostawcze samochody elektryczne przestały być tylko ciekawostką i obiektem drwin. Fakt, wciąż nie mają szans w starciu ze spalinowymi odpowiednikami na dalekich trasach, ale w mieście? W strefach czystego transportu? Jak najbardziej! Zapewne nie tylko Renault pójdzie tą drogą i czekamy z zaciekawieniem, jak będzie wyglądała oferta elektrycznych dostawczaków innych marek. Kamil Rogala

Auto napędzane jest przez 120-konny silnik elektryczny, który współpracuje z akumulatorem litowo-jonowym nowej generacji o pojemności użytkowej 45 kWh. To przekłada się na zasięg do 300 kilometrów w cyklu mieszanym wg. WLTP. Jeśli chodzi o ładowanie, codzienną eksploatację np. w firmie dostarczającej produkty do sklepów ułatwia możliwość ładowania prądem zmiennym (AC) poprzez ładowarki o mocy 11 i 22 kW. Dzięki nim, korzystając z oferowanych przez Renault stacji ładowania, możemy szybko i wydajnie naładować samochód, na przykład w pobliżu biura, w bazie etc. Dodatkowo, opcjonalna ładowarka o mocy 22 kW umożliwia pełne wykorzystanie publicznych ładowarek. W standardowym wyposażeniu samochodu znajduje się trójfazowa ładowarka o mocy 11 kW, która pozwala na naładowanie akumulatora do pełna z poziomu 15 proc. w niespełna 4 godziny. Oczywiście w razie potrzeby istnieje opcja szybszego naładowania pokładowych akumulatorów. Korzystając z szybkiej ładowarki DC o mocy minimum 80 kW, w zaledwie pół godziny możemy naładować akumulatory do poziomu, który umożliwia pokonanie dystansu 170 kilometrów.

Auto wyposażono w pompę ciepła, więc ogrzanie kabiny, baterii itp. zużywa mniej energii. Poza tym możemy zdalnie włączyć ogrzewanie np. gdy Kangoo E-Tech jest podłączony do ładowania i wkrótce ruszamy. Podczas jazdy możemy wybrać jeden z trzech trybów odzyskiwania energii tj. Sailing, Drive i Brake. Pierwszy niemal całkowicie wyłącza rekuperację pozwalając toczyć się siłą rozpędu. Drugi tryb jest trybem domyślnym z wyczuwalną rekuperacją, trzeci zaś zwiększa ten efekt pozwalając odzyskać więcej energii np. podczas zjazdu ze wzniesienia z ładunkiem. No dobrze, ale jak Kangoo E-Tech spisuje się w praktyce i jakie rozwiązania oferuje użytkownikowi?

Dzięki staraniom inżynierów, nowy elektryczny model Renault Kangoo Van E-Tech posiada parametry ładowności zbliżone do jego odpowiednika z silnikiem spalinowym. Pojemność przedziału ładunkowego wynosi maksymalnie 3,9 m3, a w przypadku wersji przedłużonej - 4,9 m3, z ładownością wynoszącą 600 kg, a w wersji przedłużonej - odpowiednio 800 kg. Dodatkowo, elektryczny Kangoo może bez trudu holować przyczepy o masie wynoszącej 1500 kg, co stanowi rekord w kategorii pojazdów z napędem elektrycznym. Co poza tym? Elektryczne Kangoo posiada rozwiązania znane z modelu spalinowego: Open Sesame by Renault oraz Easy Inside Rack. Pierwszy z nich zapewnia najszerszy na rynku boczny otwór załadunkowy, o szerokości aż 1,45 m. Ten efekt osiągnięto poprzez zrezygnowanie z prawego środkowego słupka, który znajdował się między drzwiami pasażera a prawymi bocznymi drzwiami przesuwanymi, co umożliwiło przeniesienie wzmocnień konstrukcyjnych do poszycia drzwi. Składana półka podsufitowa Easy Inside Rack pozwala na bezpieczny i zorganizowany transport różnych długich przedmiotów, takich jak rury, deski czy listwy. Ceny?