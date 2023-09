Omoda 5. Chiński SUV trafi do Polski. Zobacz jak będzie wyglądać

Decyzja o wprowadzeniu w pierwszej kolejności wersji spalinowej na polski rynek wynika z zainteresowania klientów i warunków dla aut elektrycznych w Polsce. Według raportu PZPM, w 2022 roku zarejestrowano prawie 60 proc. nowych samochodów spalinowych. Z nieco ponad 40 proc. rejestracji nowych aut z napędem alternatywnym, jedynie 2,69 proc. to auta w pełni elektryczne. Dane te pokazują, że polscy klienci ciągle chętniej wybierają auta spalinowe – chociaż trend ten się zmienia i w stosunku do 2021 roku, auta z napędem alternatywnym zwiększyły swój udział w rynku o około 5 proc., a auta elektryczne aż o ponad 50 proc. Dlatego też OMODA 5 EV trafi na polski rynek w drugiej kolejności.

OMODA 5 ICE – jaki będzie pierwszy wariant?

Nadwozie jest wykonane w większości z aluminium, a do łączenia elementów wykorzystywana jest technologia nitowania i klejenia wywodząca się z przemysłu lotniczego. Jest to najbardziej ekologiczny sposób, który pozwala zaoszczędzić do 70 proc. energii w porównaniu z tradycyjnym spawaniem, a cały proces jest wolny od zanieczyszczeń. Do malowania modelu wykorzystywany jest najbardziej zaawansowany na świecie system natrysku suchej farby, z 95-procentowym współczynnikiem recyklingu powietrza i 60-procentową oszczędnością energii.