Program "Mój elektryk". Branża apeluje o waloryzację maksymalnej ceny pojazdu

Program „Mój Elektryk” będący pakietem dofinansowań do zakupów pojazdów o napędach elektrycznych wszedł w życie ponad 2 lata temu, w lipcu 2021 roku. Był on chętnie wykorzystywanym systemem wspierającym rozwój elektromobilności w Polsce, zachęcającym konsumentów do zakupu pojazdów o napędach zeroemisyjnych. Dzisiaj branża motoryzacyjna dostrzega, że to jednak za mało.

Archiwum