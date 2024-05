Prawo jazdy kategorii B. Jak uzyskać prawo jazdy w 2024 roku? Procedura krok po kroku Mariusz Michalak

Prawo jazdy może uzyskać każdy, kto mieszka w Polsce przynajmniej od 185 dni i posiada odpowiedni wiek. Pawel Lacheta/ Polska Press/ Express Ilustrowany

Prawo jazdy kategorii B pozwala na kierowanie m.in. samochodem osobowym. Kiedy zgłosić się do lekarza na badania? Co to jest PKK i dlaczego jest potrzebny kandydatowi na kierowcę? Czy do egzaminu można się przygotować samodzielnie?