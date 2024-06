S7 Warszawa - Kraków. Dobra wiadomość dla kierowców

Kacper Michna z krakowskiego oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad przekazał w środę, że zarządca dróg chce w tym roku umożliwić kierowcom przejazd całą drogą ekspresową S7 od Warszawy aż do granicy Krakowa.

Obecnie droga ekspresowa S7 biegnie nieprzerwanie od Warszawy do węzła Miechów na północnym krańcu Małopolski. Tam kierowcy zjeżdżają na starą drogę krajową nr 7, aby po kilkunastu kilometrach z powrotem skorzystać z S7 na 13-km odcinku między węzłami Szczepanowice i Widoma. Dojazd do samego Krakowa wciąż odbywa się „starą” dk7.

„Odcinek połączy dwie już istniejące części tej trasy, dzięki czemu w Małopolsce na północ od Krakowa kierowcy będą mogli korzystać z 37 km ekspresówki. Podróżni będą mieli do dyspozycji wygodną, dwujezdniową drogę z dwoma pasami ruchu w każdym kierunku” - zapowiedział Michna.

Trasa jest budowana przez konsorcjum Fabe Polska (lider) i Sp Sine Midas Stroy kosztem 162 mln zł. Inwestycja jest realizowana w ramach Rządowego Programu Budowy Dróg Krajowych do 2030 r. z perspektywą do 2033 r.

„Żeby w pełni połączyć trasą szybkiego ruchu dwa największe polskie miasta – Warszawę i Kraków – trzeba skończyć budowę dwóch kolejnych odcinków S7, między węzłem Widoma a stolicą Małopolski” - wyjaśnił przedstawiciel GDDKiA.

Pierwszy z nich – wskazał – to tzw. odcinek pozamiejski łączący Widomą z węzłem Mistrzejowice o długości 11,2 km. Planuje się udostępnienie go do ruchu pod koniec tego roku i połączenie tymczasowym zjazdem z powstającą drogą ekspresową S52 Północną Obwodnicą Krakowa. Budowa jest obecnie zaawansowana w 81 proc.