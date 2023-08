Porsche przedstawia najpotężniejsze Cayenne w historii. Ponad 700 KM mmocy

W porównaniu do poprzednika Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid oferuje znacznie większy zasięg w trybie elektrycznym w połączeniu z krótszym czasem ładowania. Dzięki pojemności zwiększonej do 25,9 kWh wysokonapięciowy akumulator zainstalowany pod podłogą przestrzeni bagażowej umożliwia przejechanie do 82 km wyłącznie na napędzie elektrycznym (EAER, miasto). Nowa ładowarka pokładowa AC o mocy 11 kW skraca czas ładowania przy wykorzystaniu odpowiedniej ładowarki ściennej (wallboxa) lub stacji ładowania do mniej niż 2,5 godziny, i to mimo pojemniejszej baterii.

Ceny Cayenne Turbo E-Hybrid rozpoczynają się od 863 tys. zł. Ceny wersji Coupé zaczynają się od 880 tys. zł. Dostępność Cayenne Turbo E-Hybrid z pakietem GT, w cenie od 1,021 mln zł, jest ograniczona do rynków, gdzie ze względu na lokalne przepisy nie oferuje się już Cayenne Turbo GT. Dotyczy to większości krajów UE, a także Japonii, Hongkongu, Tajwanu oraz Singapuru. Porsche

Nowe warianty Porsche Cayenne Turbo E-Hybrid są standardowo wyposażone w adaptacyjne zawieszenie pneumatyczne wykorzystujące nową technikę dwukomorową i dwuzaworową.