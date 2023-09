Porsche Cayenne. Nowy wariant w gamie modelowej

Nowe Cayenne S E-Hybrid to trzeci zelektryfikowany wariant silnikowy tej serii modelowej, plasujący się pomiędzy Cayenne E-Hybrid oraz Cayenne Turbo E-Hybrid.

W Cayenne S E-Hybrid zmodyfikowany, 3,0-litrowy turbodoładowany silnik V6 o mocy 260 kW (353 KM) współpracuje z jednostką elektryczną o mocy 130 kW (176 KM). Razem osiągają one moc systemową 382 kW (519 KM) i maksymalny systemowy moment obrotowy 750 Nm. Cayenne S E-Hybrid przyspiesza od 0 do 100 km/h w 4,7 sekundy i rozwija prędkość maksymalną 263 km/h.

Zasięg w trybie elektrycznym wynoszący do 90 kilometrów (EAER city) pozwala na odbywanie większości codziennych podróży lokalnie bezemisyjnie. To zasługa akumulatora o pojemności 25,9 kWh. Nowa pokładowa ładowarka AC o mocy do 11 kW przy odpowiednim źródle prądu pozwala na pełne naładowanie Cayenne S E-Hybrid w niecałe dwie i pół godziny.