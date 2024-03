Philips Ultinon Classic. Rewolucja w retrofitach LED

W przypadku serii Ultinon Classic, konstruktorom chodziło o jak najdokładniejsze zastąpienie tradycyjnych żarówek halogenowych odpowiednikami LED, tak aby z jednej strony umożliwić bezproblemowy montaż do reflektorów, a z drugiej pozostać przy tradycyjnej barwie światła, co jest szczególnie ważne dla miłośników samochodów klasycznych. Pod względem temperatury barwowej światła (3500 K) samochód z takimi retrofitami świeci niemal tak samo, jakby miał założone klasyczne żarówki.

Nowa linia Ultinon Classic występuje w wielu typowych wersjach - H11, H4, H7. Zapewnia nawet do 80% więcej światła w porównaniu z przepisowym minimum dla żarówki halogenowej. Przewidywana żywotność to ok. 1500 godzin świecenia, Philips gwarantuje bezproblemowe działanie przez okres dwóch lat.

Tak wszystkie najnowsze retrofity LED Philips, linia Ultinon Classic jest wyposażona w zaawansowany system chłodzenia AirCool technology (z wbudowanym wentylatorem), który skutecznie chroni zarówno retrofit, jak też reflektor.