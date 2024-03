Nowy mandat nie tylko dla kierowców. W tej sytuacji mógłby wynieść nawet 2 tys. zł

Jeśli przyjmiemy, że we wnętrzu współczesnego samochodu poruszającego się po mieście panuje hałas o natężeniu rzędu 55-70 dB, to słuchawki mogą go wytłumić do poziomu cichego biura. A przecież nie zakładamy słuchawek po to, by w ciszy podróżować autem. Wręcz przeciwnie! Zakładamy je po to, by bez przeszkód móc słuchać głośnej muzyki. Co to oznacza w praktyce? To, że dociera do nas jeszcze mniej zewnętrznych bodźców, niż w sytuacji gdybyśmy pokrętło od głośności naszego radioodtwarzacza samochodowego „rozkręcili” na maksymalny poziom.