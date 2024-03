Oto najlepszy samochód świata. Kia rozbiła bank!

World Car of the Year to plebiscyt na Światowy Samochód Roku, który jest organizowany od 20 lat. Punkty w poszczególnych kategoriach przyznaje 100 jurorów z 32 państw. Aby zakwalifikować się do konkursu, pojazdy muszą być produkowane w co najmniej 10 tys. egzemplarzy rocznie i oferowane na co najmniej dwóch kontynentach. Przed rokiem w kategorii World Car of the Year triumfował Hyundai Ioniq 6.

Kia EV6 zdobyła tytuł World Car of the Year 2024. W kategorii World Car Design of the Year (Światowy Samochodowy Design Roku), największym uznaniem jurorów cieszyła się Toyota Prius. BMW serii 5 zostało natomiast Światowym Samochodem Luksusowym Roku 2024 (World Luxury Car). Tytuł światowego samochodu sportowego przypadł Hyundaiowi Ioniq 5N, a Volvo EX30 zostało światowym Samochodem Miejskim Roku 2024.