Kia EV9. Tak jeździ największy elektryk od Kii

Kia EV9 to duży, elegancki i bardzo dobrze wyposażone auto osobowe. W rzeczywistości wygląda lepiej niż na zdjęciach. Jej nieco „pudełkowy” wygląd może przysposobić jej zwolenników, którzy tym bardziej się do niej będą przekonywać, gdy odbędą nią przejażdżkę i to niekoniecznie prowadząc. Jej zachowanie jest bardzo przewidywalne. Podczas jazdy nocnej na krętych drogach brakowało nam trochę doświetlania zakrętów. Za to ogólnie oświetlenie w tym modelu jest znakomite.Może napęd EV(9 nie oferuje takiego dystansu po naładowaniu jak na testach WLTP, trochę także pobór prądu jest wyższy niż deklarowany, ale wynagradza to bardzo wysoki standard jazdy, świetna jakość wykończenia oraz szeroko rozumiana nowoczesność tego modelu.

Marce Kia w Europie wiedzie się ostatnio całkiem dobrze, a na polskim rynku wręcz godnie pozazdroszczenia. Oto bowiem po podsumowaniu sprzedaży nowych samochodów w Polsce, po dziesięciu miesiącach tego roku okazuje się, że marka zajmuje pewne trzecie miejsce z planem zarejestrowania u nas w całym 2023 roku 37, a może nawet 38 tys. samochodów.

Nowy elektryk

Może napęd EV(9 nie oferuje takiego dystansu po naładowaniu jak na testach WLTP, trochę także pobór prądu jest wyższy niż deklarowany, ale wynagradza to bardzo wysoki standard jazdy, świetna jakość wykończenia oraz szeroko rozumiana nowoczesność tego modelu. Ryszard M. Perczak W tej chwili w gamie elektrycznych Kia są już nie tylko Niro EV, e-Soul oraz EV6, ale również największa spośród nich EV9. Długość jej nadwozia przekracza 5 m a rozstaw osi ma 3,1 m. Wnętrze może być w zależności od wyboru opcji pięcio-, sześcio- lub siedmioosobowe. Dziennikarzom wprawdzie tylko statycznie, model ten przedstawiono już kilka tygodni temu. Teraz mieliśmy okazję poznać go bliżej „w praniu” podczas testu na dystansie około 500 kilometrów. Pokonaliśmy nim trasę z Mediolanu przez Florencję do Bolonii. Trochę było w tym nadkładania drogi, ale chodziło o to aby pojechać w różnych warunkach, krętymi drogami w górach, autostradami oraz przez mniejsze i większe tereny zabudowane.

Podczas naszych jazd testowych sprawdzaliśmy nie tylko zachowanie się EV9 na drodze ale także ocenialiśmy również to w co jest wyposażona i jaki jej silniki mają apetyt na prąd.

W innym stylu

Może napęd EV(9 nie oferuje takiego dystansu po naładowaniu jak na testach WLTP, trochę także pobór prądu jest wyższy niż deklarowany, ale wynagradza to bardzo wysoki standard jazdy, świetna jakość wykończenia oraz szeroko rozumiana nowoczesność tego modelu. Ryszard M. Perczak Kiedy debiutowała kompaktowa EV6 zwracano uwagę na jej oryginalną, niepodobną do innych modeli marki sylwetkę. Sporo w niej było zaokrągleń i obłości. W przypadku EV9 zmieniono stylistykę na bardziej ostrą. Zapowiedziano też, że będzie teraz pojawiał się ten styl również w innych nowych modelach wprowadzanych w niedalekiej przyszłości do produkcji. Mimo tego, iż EV9 sprawia wrażenie samochodu o mało aerodynamicznym kształcie to jednak trzeba wiedzieć, że współczynnik oporu powietrza w jej przypadku wynosi tylko 0,28! Jest to możliwe np. dzięki temu, że spód tego samochodu jest praktycznie płaski. Zamiast modnych w ostatnich latach miękkich linii teraz w bryle jej nadwozia dominują zdecydowane, proste. Szczególnie wykorzystano je przy projektowaniu detali jak np. lamp czy klamek.

Podobnie jest we wnętrzu, gdzie na pierwszy plan wysuwa się deska rozdzielcza w formie aż trzech, połączonych w jeden panel ekranów. Dostarczane przez nie liczne informacje uzupełniają jeszcze dane w wyświetlaczu na szybie przed kierowcą. Trochę tego dużo, może nawet za dużo.

Miękko, ciepło, cicho

Może napęd EV(9 nie oferuje takiego dystansu po naładowaniu jak na testach WLTP, trochę także pobór prądu jest wyższy niż deklarowany, ale wynagradza to bardzo wysoki standard jazdy, świetna jakość wykończenia oraz szeroko rozumiana nowoczesność tego modelu. Ryszard M. Perczak Materiały wykończeniowe pochodzą głównie z recyklingu. Ich faktura oraz kolorystyka podkreślają salonową atmosferę jaka panuje w tym samochodzie. Swój w tym udział ma także podświetlenie tegoż wnętrza. Nawet podczas szybkiej jazdy w kabinie jest cicho. Naszą uwagę zwróciły również bardzo miękkie zagłówki.

Pewnego przyzwyczajenia wymaga jedynie obsługa selektora kierunku jazd, który znajduje się w dźwigni po prawej stronie kierownicy. Od razu dodajmy, że kierowca może wybrać sobie tryby m.in. Eco bądź Sport. W wersji AWD są ponadto tryby jazdy offroadowej: śnieg, błoto, piasek.

Także nie wszyscy kierowcy od razu zaakceptują elektroniczne lusterko wsteczne. Na szczęście można tę funkcję wyłączyć i mieć zamiast obrazu z kamery wstecznej po prostu „normalne” lusterko. Szybko za to docenimy obraz z kamer po bokach pojazdu i z tyłu dostarczany na ekran główny wtedy, gdy włączymy kierunkowskaz lub bieg wsteczny. To może nie jest nowością ale bardzo ułatwia prowadzenie oraz manewrowanie EV9.

Jazda w tym samochodzie to prawdziwa przyjemność. Cisza, to pierwsze wrażenie. Odczuwamy spokój, który jest wywoływany kolorami oświetlenia i wygodą foteli. Trzeba również pamiętać, że cały czas kierowcy towarzyszy armia elektronicznych pomocników, ot choćby takich jak ten, który obserwuje wzrok kierującego i alarmuje go stosownym sygnałem, gdy dostrzeże rozproszenie.

Sama się porozumiewa z ładowarką

Może napęd EV(9 nie oferuje takiego dystansu po naładowaniu jak na testach WLTP, trochę także pobór prądu jest wyższy niż deklarowany, ale wynagradza to bardzo wysoki standard jazdy, świetna jakość wykończenia oraz szeroko rozumiana nowoczesność tego modelu. Ryszard M. Perczak Jedną z największych zalet tego samochodu jest fakt, że chcąc go naładować w sieci ładowarek kompatybilnych z elektrycznymi modelami marki Kia nie trzeba już używać karty identyfikacyjnej. Nazywa się to Plug & Charge. Wystarczy podłączyć EV9 do ładowarki i po chwili rozpocznie się proces dostarczania prądu. Nie jest to wprawdzie wyłącznie domena akurat wyłącznie elektryków marki Kia, ale warto to odnotować, gdyż odpada w ten sposób jedna z tych dość kłopotliwych operacji, polegających na konieczności autoryzacji pojazdu w sieci przy pomocy specjalnej karty.

Podczas testu sprawdzaliśmy to rozwiązanie w ładowarkach Ionity i sprawdziło się. Samochód jest zdolny do bardzo szybkiego ładowania prądem o mocy aż do 240 kW i o napięciu aż 800 V! Tego nie sprawdziliśmy, ale było nam dane przekonać się, że nawet słabsze ładowarki 150 kW dostarczają energię w obiecywanym czasie. Jedynie pod koniec „tankowania” prądu powyżej 80 % tempo ładowania wyraźnie malało. Mając 96 - 98% naładowania odjeżdżaliśmy, bo dopełnienie tych paru procent do 100 może wydłużyć czas całego ładowania nawet o kilkanaście minut.

Tylko na tył lub na obie osie

EV9 jest oferowana w dwóch odmianach, z jednym bądź dwoma silnikami. W podstawowej wersji ma ona napędzane tylko koła tylne (RWD). Dzieje się to za sprawą jedynego, umieszczonego z tyłu silnika o mocy 203 KM. Dostarczająca mu energii bateria ma 99,8 kWh pojemności i od razu dodajmy, że tę samą pojemność ma akumulator obsługujący dwa silniki elektryczne, które są w wersji z napędem wszystkich kół. Ich łączna moc to 384 KM. Silnik w wersji z tylnym napędem generuje maksymalny moment obrotowy wynoszący 350 Nm. Maksymalna prędkość EV9 RWD wynosi 185 km/h, a przyspieszenie od 0 do 100 km/h trwa 9,4 sekundy.

W odmianie czteronapędowej (AWD) silnik z przodu ma maksymalny moment obrotowy wynoszący 250 Nm a tylny 350 Nm. Tak to wygląda w wersji Earth ale w wersji GT-Line oba mają po 350 Nm. Dlatego maksymalna prędkość Kia EV9 AWD wynosi 200 km/h, a przyspieszenie od 0 do 100 km/h – 6,0 sekund (Earth). Wersja GT-Line AWD przyspiesza do „setki” w 5,3 sekundy.

Obiecuje więcej niż może

Może napęd EV(9 nie oferuje takiego dystansu po naładowaniu jak na testach WLTP, trochę także pobór prądu jest wyższy niż deklarowany, ale wynagradza to bardzo wysoki standard jazdy, świetna jakość wykończenia oraz szeroko rozumiana nowoczesność tego modelu. Ryszard M. Perczak Po badaniach homologacyjnych tego modelu podano oficjalne dane dotyczące jego zasięgu. EV9 w zależności od wersji (AWD czy RWD) ma na jednym ładowaniu przejechać od ok. 470 do 540 km. W praktyce wypada to trochę gorzej. Podczas testów jeździliśmy tylko wersją AWD i ładując do ok. 97% system wskazywał zasięg niespełna 450 km. Gdybyśmy czekali aż baterie będą pełne to może wówczas zasięg doszedłby do 500 km. Za to podczas jazdy mniej więcej po każdym faktycznie przejechanym kilometrze ubywał kilometr zasięgu. W zależności od warunków na drodze (proste odcinki autostrady, ruch miejski, kręte drogi z podjazdami w górach) zużycie wahało się od 22,3 do 35 kWh/100 km. W górach, przy zjazdach (nawet bez wykorzystywania wybieranego łopatkami przy kierownicy specjalnego systemu rekuperacji regulowanego przez kierowcę) bardzo skutecznie system odzyskiwał prąd. Były odcinki, że jechaliśmy ze wskazaniem zużycia 0 kWh. Za to wspinając się ostro pod górę licznik zatrzymywał się nawet na poziomie 50 kWh/100 km.

Podsumowanie

Kia EV9 to duży, elegancki i bardzo dobrze wyposażone auto osobowe. W rzeczywistości wygląda lepiej niż na zdjęciach. Jej nieco „pudełkowy" wygląd może przysposobić jej zwolenników, którzy tym bardziej się do niej będą przekonywać, gdy odbędą nią przejażdżkę i to niekoniecznie prowadząc. Jej zachowanie jest bardzo przewidywalne. Podczas jazdy nocnej na krętych drogach brakowało nam trochę doświetlania zakrętów. Za to ogólnie oświetlenie w tym modelu jest znakomite.

W tym roku polskie salony Kia ma opuścić ok. 200 sztuk EV9. Plany na rok przyszły zakładają sprzedaż na poziomie 1000 pojazdów. Powinno się udać, bo odpowiadając na „wojnę cenową”, którą w tym roku rozpoczęła Tesla dilerzy Kia będą mogli stosować nie tylko znaczące rabaty na ostateczne ceny sprzedawanych samochodów na prąd, ale także zachęcać potencjalnych klientów oryginalnymi formami zakupu np. w formie korzystnego oprocentowania leasingu.

EV9 swoimi wymiarami plasuje się w grupie największych aut typu SUV. W tej samej klasie modeli na prąd są już Audi Q8 e-tron, BMW iX, Mercedes EQE, Tesla X oraz Volvo EX90. Gołym okiem widać, że to samochody z grupy premium. Czy flagowiec Kia ma szanse? Wszystkich zatwardziałych fanów powyższych marek pewnie nie zdobędzie, ale już ci, którzy posmakują jazdy nową Kią, a tym bardziej zerkną na cennik to kto wie?

W Polsce są dostępne tylko dwie odmiany Earth (RWD) oraz GT-Line (RWD/AWD).

Porównanie Kii EV9 do wybranych konkurentów:

KIA EV9 RWD 203 KM (Earth) AWD 384 KM Earth, GT-Line Mercedes EQE 300 SUV Tesla X Long Range 100 kWh 670 KM Cena od (zł, brutto) 323 900 343 900 (Earth), 368 900 (GT-Line) od 411 800 od 439 990 Typ nadwozia/liczba drzwi SUV/7/6/5 SUV/5 SUV/5 Długość/szerokość (mm) 5010/1980 4863/1940 5057/1999 Wysokość (mm) 1780 1686 b.d. Rozstaw osi (mm) 3100 3030 2965 Pojemność bagażnika (l) 333/828/2400 (dla 7, 5 i 2 miejsc) 520 425 Liczba miejsc 7 5 5 Masa własna (kg) 2426 2550 (Earth) 2589 (GT-Line) 2385 2352 Pojemność baterii brutto (kWh) 99,8 89 100 Deklarowany zasięg (km) 563 512 (Earth) 505 (GT-Line) 467-553 560-579 Napędzana oś Tylna/4 x 4 tylna 4x4 Skrzynia biegów typ/liczba przełożeń automatyczna, 1-stopniowa automatyczna, 1-stopniowa automatyczna, 1-stopniowa Osiągi





Moc (KM) 203/384 245 670 Moment obrotowy (Nm) 350 600 (Earth), 700 (GT-Line) b.d. 755 Przyspieszenie 0-100 km/h (s) 9,4 6,0 (Earth) 5,3 (GT-Line) 7,6 3,9 Prędkość maksymalna (km/h) 185 200 210 250 Zużycie energii (kWh/100km) 20,2 22,3 (Earth) 22,8 (GT-Line) 18,6 19,9

