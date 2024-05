Oświetlenie auta. Nowe żarówki sygnalizacyjne LED Philips Ultinon Pro7000

Podobnie jak wszystkie inne lampy LED tworzone pod marką Philips Automotive, retrofity są niezawodne i pasują do większości samochodów osobowych i ciężarowych.

Doskonała widoczność zapewniająca bezpieczniejszą jazdę

W przeciwieństwie do tradycyjnych żarówek, które wolno się zapalają, żarówki LED Philips Ultinon Pro7000 włączają się natychmiast, dzięki czemu inni kierowcy mogą szybciej zareagować. W przypadku kierunkowskazów, świateł cofania, tylnych świateł przeciwmgielnych i świateł stop LEDy Philips Ultinon Pro7000 LED zapewniają także równomierny rozsył światła; kąt 360° zapewnia emisję tam, gdzie jest to potrzebne.

Sygnalizacja zamierzonego manewru pojazdów jest kluczowa dla bezpieczeństwa ruchu drogowego. Aby uniknąć kolizji, każdy kierowca musi wiedzieć, co robią inni. A gdy zła pogoda ogranicza widoczność, potrzeba jasnej i żywej sygnalizacji staje się jeszcze większa. Lampy sygnalizacyjne LED Philips Ultinon Pro7000 zapewniają dużą jasność. Gama obejmuje 27 żarówek LED do zastosowań zewnętrznych i wewnętrznych w samochodach osobowych i ciężarówkach.

Widoczność w dobrym stylu

Większość białych żarówek również jest dostępna w chłodnym kolorze (6000 K) i ciepłym (4000 K). Popularna żarówka sygnalizacyjna W5W jest dostępna nawet w wyjątkowo chłodnej bieli o temperaturze barwowej 8000 Kelvinów. Dzięki żarówkom o intensywnym bursztynowym lub czerwonym kolorze do kierunkowskazów i świateł pozycyjnych, najnowsze produkty z naszej oferty sygnalizacyjnych retrofitów Philips LED zapewniają wyjątkową jasność o każdej porze dnia i nocy.

Trwałe i wydajne

Wszystkie diody LED wytwarzają ciepło podczas pracy, co z czasem zmniejsza ich żywotność i jasność. Lampy LED Philips Ultinon Pro7000 są wyposażone w aluminiowy radiator, który odprowadza ciepło znacznie szybciej niż plastikowa podstawa stosowana w tanich odpowiednikach gorszej jakości. Wysokiej jakości materiały i inżynieria sprawiają, że lampy samochodowe Philips są zatem solidniejsze i trwalsze.

Szeroka kompatybilność

Kierowcy mogą teraz korzystać z instalacji typu plug-and-play w światłach sygnalizacyjnych. W żarówkach LED Philips Ultinon Pro7000 zastosowano te same standardowe trzonki, co w przypadku konwencjonalnych żarówek stosowanych w samochodach osobowych i ciężarówkach, co umożliwia kierowcom modernizację bez modyfikacji, dzięki czemu wymiana jest szybka i łatwa. Żarówki LED retrofit i konwencjonalne różnią się od siebie mocą i poborem prądu. Wymiana tradycyjnych żarówek na inne diody LED może okazać się zatem problematyczna.

Dzięki wbudowanemu stałemu sterownikowi IC, żarówki Philips Ultinon Pro7000 zostały zaprojektowane do współpracy z systemami samochodowymi o napięciu w zakresie 9–32 V i są kompatybilne elektrycznie z większością samochodów osobowych i ciężarowych. W razie potrzeby można się jednak zaopatrzyć w akcesoryjne Adaptery Philips CANbus, które rozwiązują ewentualne problemy.