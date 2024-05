Samochód na minuty - carsharing. Jak jeździć, gdy za każdym razem wsiadasz do innego auta?

Kilka bardzo ważnych czynności z punktu widzenia bezpieczeństwa należy wykonać jeszcze na parkingu. To przede wszystkim prawidłowe ustawienie fotela, kierownicy i lusterek. Jeśli jest dotykowy wyświetlacz czy wiele przycisków na kierownicy, warto zapoznać się z ich obsługą. Kolejne czynności, o jakich trzeba pamiętać, to połączenie telefonu z zestawem głośnomówiącym, ustawienie ulubionej muzyki oraz wybranie trasy w nawigacji. I wszystko to powinno odbyć się przed wyruszeniem w trasę – wyjaśnia Adam Bernard, dyrektor Szkoły Bezpiecznej Jazdy Renault.